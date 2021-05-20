Лайфхаки с выгодой: как получить тариф со скидкой

Нам уже проще примерять новые образы в виртуальных примерочных, заказывать новую технику или продукты со скидкой и доставкой на дом, подключать новые услуги или приложения. Благодаря бесконтактному формату наша жизнь во многом упростилась, а цифровизация стала нормой. Перейдя в онлайн, мы стали больше пользоваться интернетом, удаленно работать или учиться, звонить друг другу в зуме и по старинке, смотреть вместе новые фильмы, матчи и т.д.

Одно осталось прежним – желание не переплатить, а, наоборот, обернуть все покупки с выгодой для себя и членов семьи. О том, как подобрать тариф с выгодой для себя и своих близких, читайте в материале, созданным совместно с Билайн.

Лайфхак №1

Не одно исследование подтверждает, что в России самая дешевая мобильная связь. Но важно и то, что потребность в ней после пандемии у вас стала больше, чем прежде.

Можно самостоятельно проанализировать все предложения на сайте операторов, спросить совета у друзей, а можно просто посчитать сколько вы пользуетесь интернетом, как часто звоните и сколько в конечном итоге тратите на связь в месяц. Не только вы, но и все члены вашей семьи. Вся эта информация доступна в детализации в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении вашего оператора.

Например, бесплатное приложение «Мой Билайн» (12+) доступно для смартфонов и планшетов под управлением iOS и Android. Есть здесь и специальные скидки, и выгодные предложения при подключении к тарифам «Близкие люди».

Лайфках №2

Не стоит сразу отказываться от тех или иных услуг, чтобы сэкономить. Оцените для чего они нужны. Например, в пандемию мы стали чаще созваниваться и даже после отмены ограничений и самоизоляции важно продолжать поддерживать связь с родными и близкими, которые находятся далеко. Интернет (и мобильный, и домашний) важен не только для работы и учебы, развлечений, но и семейных посиделок. Устраивайте домашние кинопросмотры, зум-вечеринки с дальними родственниками или друзьями. Общение по-прежнему остается важной частью нашей жизни, как и желание иногда побыть одному.

Например, тарифы «Близкие люди+» объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования, и все для всех девайсов (от умных часов до планшета). Среди них: большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет, безлимитные опции, доступ к ТВ-каналам, тысячам фильмов, мультфильмов и сериалов в составе «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств, Домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с и многое другое.

Лайфхак №3

Если вы устали от незапланированных трат, когда в течение одного месяца внезапно заканчивается интернет у одного, исчезли минуты у другого, а кто-то и вовсе «уходит в минус». Или же в последний день месяца пытаетесь вспомнить, а все ли счета оплаты, стоит взять контроль в свои руки.

Например, объединить номера всех членов семьи в одном тарифе и оплачивать только один счет (а не несколько, как это было раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении. Это позволит сделать расходы на связь всей семьи более прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими станет гораздо легче.

Тарифы «Близкие люди+» позволят объединить до 5 дополнительных номеров в одном счете. А для новых клиентов в Красноярске, Ачинске и Зеленогорске доступно спецпредложение – скидка до 50% на стоимость тарифа в первые 2 месяца*.

Лайфхак №4

Даже после окончания промопериода предложение по-прежнему остается выгодным. Ведь платить нужно будет только за мобильную связь и дополнительные номера, а Домашний интернет и «Билайн ТВ» уже включены в абонентскую плату.

*Тариф «Близкие люди 4+». Для абонентов – физических лиц с предоплатной системой расчётов при технической возможности подключения. Условия акции могут отличаться в зависимости от региона. ПАО «Вымпелком». ОГРН 1027700166636. Подробнее по т. 8 800 700 8000 и на beeline.ru