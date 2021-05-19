Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях

Новый асфальт, брусчатка, газоны и бордюры — красноярские энергетики восстанавливают всё, что было разрушено из-за ремонтов, замены или строительства трубопроводов. 92% от общего числа таких участков — небольшие, площадью в несколько квадратных метров. Там в отопительный сезон ликвидировали повреждения сетей.

Оставшиеся 8% — плановые замены трубопроводов. Как правило, эти работы завершились поздней осенью 2020 года, когда укладывать асфальт или засеивать газон было нецелесообразно по погодным условиям.

Есть и участки, где энергетики успели обновить сети весной 2021 года: на улицах Чайковского (территория городской больницы №20) и Судостроительной (рядом с остановкой «Пашенный»). Здесь в марте — апреле специалисты отремонтировали трубопроводы общей длиной 691 метр.

Работы по благоустройству ремонтных участков продлятся до конца осени, с учетом всех плановых работ и устранения порывов на теплосетях по итогам гидравлических испытаний.

В 2021 году Сибирская генерирующая компания реализует на красноярских теплосетях беспрецедентную по своему объему программу реновации. Энергетики отремонтируют, модернизируют и построят больше 60 километров трубопроводов на 89 объектах в разных частях города.

С планом работ можно ознакомиться на специальной интерактивной карте. Читать далее