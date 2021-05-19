Последний звонок в Красноярске 2021: дата, ограничения и время проведения торжественных линеек Фото: ИВАНОВА Диана

Учебный год в регионе подходит к концу. Скоро выпускники выйдут из своих школ, в которых провели по 9, 11 лет жизни и вступят во взрослую жизнь. Но до этого старшеклассников ждет праздник в честь окончания школы. Рассказываем, когда пройдет последний звонок в Красноярске 2021. И добавим, что старшеклассников не оставят без выпускных. Малышам же повезло меньше, традиционного карнавала на 1 июня не будет.

Дата и время последних звонков в Красноярске и крае 2021

Фото: ИВАНОВА Диана

В текущем году праздничные мероприятия будут проходить с 21 по 29 мая. Однако основным днем проведения Последних звонков учреждения Красноярска и большинство территорий края выбрали 22 мая.

Время начала торжественных линеек у районов разнятся. В основном праздник будет проходить в первой половине дня – с 9:00 до 12:00 часов.

В каком формате пройдут последние звонки в Красноярске и крае 2021

В пресс-службе краевого правительства сообщают, что последние звонки пройдут в очном режиме. Все торжественные мероприятия пройдут по старинке – на территориях учреждений: в актовых и спортивных залах, классных кабинетах, в школьных дворах и домах культуры.

Никаких дистанционных и онлайн-режимов не планируется. Выпускники смогут отметить окончание школы вместе, но с оговорками…

Ограничения на последние звонки в Красноярске и крае 2021

Мероприятия пройдут с соблюдением требований санитарной безопасности. В крупных городах и районах праздник пройдет для одной параллели и без присутствия посторонних. В Красноярске же для родителей организуют онлайн-трансляции последних звонков.

Интересные факты

Фото: ИВАНОВА Диана

В текущем году последние звонки прозвучат для более 16 тысяч 11-классников и для почти 28 тысяч 9-классников.

В краевой столице в празднике примут участие около 9 тысяч девятиклассников и 6 тысяч 11-классников.

В 21 муниципалитете последние звонки проведут для 1-го выпускника:

- Емельяновский район – Гаревская школа;

- Дзержинский район – Новинская школа;

- Казачинский район – Мокрушинская школа;

- Курагинский район – Брагинская школа №11.

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