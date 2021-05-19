В минздраве рассказали, когда в Красноярском крае закончится пандемия коронавируса 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании краевого правительства состоялось обсуждение эпидемиологической обстановки в регионе и ход вакцинации от COVID-19. Руководитель регионального минздрава Борис Немик на встрече рассказал, когда в Красноярском крае закончится пандемия коронавируса 2021. Ранее «КП-Красноярск» публиковала, когда отменят масочный режим.

Текущая обстановка в регионе характеризуется, как стабильная, пояснил Борис Немик. Коэффициент распространения ковида составляет 0,95%, когда в среднем по РФ этот показатель держится на уровне 1,1%. На сегодняшний день в крае для больных коронавирусом развернуто 1366 коек в 21 госпитале. Заполняемость коечного фонда составляет 75%.

Министр добавил, что сейчас оперштаб совместно с КрасГМУ готовят прогноз эпидситуации. Так, если бы вакцинация не началась, то срок преодоления эпидемии затянулся бы на 4 года. Сейчас в сутки вакцинируется примерно 2,5 тысячи человек, если так и продолжится, то сложная эпидситуация продлится до первого квартала 2022 года. Если же за сутки будут прививать по 5-10 тысяч человек, то пандемия ослабит хватку уже к ноябрю-декабрю 2021 года.

Иначе говоря – сроки окончания пандемии всецело зависят от темпов вакцинации.

В минздраве края сообщают, что на утро 18 мая одним компонентом вакцины привито 253 932 человека (из них 60 лет+ – 103 567 человек – 40,8%). Двумя компонентами привились 191 109 человек.

- На 18.05.2020 всего с начала периода в край поступило 303 807 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) и 9720 доз вакцины против «ЭпиВакКорона» (количество поступивших доз вакцины указано с учетом количества доз вакцины, поступивших в учреждения, подведомственные ФМБА России), - передают в пресс-службе минздрава Красноярского края.

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Пандемия коронавируса уже больше года сеет разруху на всей планете, испытывая на прочность мировую систему здравоохранения и экономику. Не стала исключением и Россия, а в частности и Красноярский край, где с 2020 года действует ряд коронавирусных ограничений.(подробнее)