Илья Зайцев: Основа государственной политики - это поддержка семей с детьми

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Парламентарий отмечает, что поддержка семей с детьми - это не просто задача Красноярского края, а это задача всей страны, которую озвучил в своем послании президент Владимир Путин. И Красноярский край двигается в одном направлении вместе со страной. Выплаты детям с 3 до 7 лет включительно - это существенная задача, которая в регионе успешно выполняется, и те, кто в этом нуждается, будут их получать.

Илья Зайцев

Основная задача – адресный подход

- Основа государственной политики - это как раз поддержка семей с детьми. Этим занимается Красноярский край, этим занимаются на федеральном уровне, и это было обозначено в Послании президента Федеральному собранию. Поэтому наш регион всегда максимально оперативно реагирует на разного рода федеральные инициативы, будь то выплата с 3 до 7 лет, которая сейчас действует в обновленном формате - семья может получить до 100% от прожиточного минимума ежемесячно на каждого ребенка. Плюс ко всему Красноярский край готов к началу выплат одиноким родителям детей с 8 до 16 лет - это то, что было обозначено президентом. Законодательное собрание проект закона уже поддержало и направило соответствующее решение в Государственную думу. Очень надеемся, что с 1 июля такие семьи будут получать выплаты на каждого ребенка, особенно в ситуации, когда мама воспитывает детей одна либо получает алименты по решению суда. Поэтому основная задача и основное направление всей социальной политики, связанной с детьми и семьями, – это, безусловно, адресный подход. Именно поэтому те меры, которые были приняты правительством по нулевому доходу и так называемому имущественному цензу, – это достаточно сложный процесс, но тем не менее важный. Государство готово больше помогать, но помогать именно тем, кто в этом действительно нуждается, - пояснил народный избранник.

«Краевой семейный капитал» будет продлен до 2026 года

Помимо федеральных инициатив, также есть выплаты, которые являются «ноу-хау» Красноярского края, подчеркивает депутат.

- У нас есть ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей – это инициативная мера региона для того, чтобы поддержать детей, которые нуждаются в такой помощи. И фактически речь идет о поддержке рождаемости, чтобы многодетные семьи понимали, что государство и Красноярский край их поддерживают. Также в регионе существует «краевой семейный капитал». В ближайшее время он будет продлен до 2026 года, такой законопроект сейчас рассматривается в Законодательном собрании края. Еще одна немаловажная мера - это краевая награда «Материнская слава», она выдается мамам, которые воспитывают семерых и более детей. В этом году по поручению губернатора Красноярского края и по его инициативе единовременная выплата была увеличена почти в 10 раз. Это та социальная поддержка, которая в регионе существуют помимо мер, установленных федеральным законом, - рассказал Илья Зайцев.