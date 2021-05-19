Левобережный региональный оператор ликвидировал две свалки в Октябрьском районе Красноярска

Как пояснили в «Красноярской рециклинговой компании», фактически это был жест доброй воли: свалки образовались на площадках накопления ТКО, которые обязаны убирать управляющие организации. Прежде там размещались мульды, установленные левобережным оператором, но их пришлось убрать по требованию администрации Октябрьского района. А вот создать места (площадки) накопления ТКО и установить на них необходимое количество контейнеров не позаботился никто – ни УК, ни ТСЖ.

Директор УК «Озёрный» Елена Дронникова рассказала: вместе с УК «Юстас» они обслуживают площадку для сбора ТКО по адресу ул. Гусарова, 7. Мульду убрали, а взамен необходимо было установить 10 контейнеров ёмкостью 0,8 кубометра. Вообще-то это должны были сделать совместно УК «Приоритет», «Восход» и ТСЖ «Рассвет», которые также обслуживают близлежащие дома. Но они не желают исполнять свои обязанности и заниматься такими проблемами. УК «Озёрный» уже готова взять на себя ответственность за хранение контейнерного оборудования, которое может предоставить региональный оператор. Ведь сейчас площадка ежедневно превращается в помойку: люди сваливают пакеты с мусором прямо на бетон, поскольку существующих мусоросборников недостаточно.

Примерно такая же ситуация сложилась и с площадкой у дома № 4 по улице Карбышева – из-за нехватки контейнеров там постоянно скапливаются горы мусора, площадка тоже никем не содержится.

«Уборка площадок для сбора ТКО не входит в обязанности регионального оператора, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Антонина Югай. – Но мы решили помочь управляющим компаниям УК «Озерный» и УК «Юстас», обратившимся к нам, и в порядке исключения разово убрать эти территории. В общей сложности на это ушёл полный рабочий день, на полигон вывезено более 22 тонн мусора. Однако далее этот вопрос будет решаться только в правовом поле без «благотворительности» с нашей стороны».

По словам руководителя отдела экологического мониторинга «КРК» Наталии Орловой, проблема состоит в том, что места (площадки) для накопления ТКО в данное время не созданы и не оформлены в соответствии санитарными нормами и правилами, а также не содержатся управляющими компаниями, обслуживающими рядом расположенные многоквартирные дома. Земельные участки под контейнерными площадками относятся к землям неразграниченной государственной собственности, что возлагает ответственность за их ненадлежащее состояние и, как следствие, за их содержание на органы местного самоуправления.

«Предлагаем администрации Октябрьского района обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры по понуждению управляющих организаций исполнять свои обязанности – оформить контейнерные площадки надлежащим образом и обеспечить на них чистоту и порядок», - говорит Наталия Орлова.

В «Красноярской рециклинговой компании» отмечают, что аналогичную работу стоило бы провести и другим районным администрациям города на вверенной им территории, так как зачастую, несмотря на своевременный вывоз мусора региональным операторам, жители продолжают жаловаться на мусорные завалы, которые образуются вокруг мусорных контейнеров – из-за их недостаточного количества или отсутствия уборки площадки накопления ТКО. Эти вопросы как раз и необходимо урегулировать администрации с управляющими компаниями, и тогда проблема формирования подобных несанкционированных свалок будет решена.