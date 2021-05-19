«Никогда не брошу»: история любви двух семейных пар, проверивших свои чувства после страшной аварии

Егор Капустин и Влад Попов лишились ног в результате страшного ДТП Фото: из семейного архива

«В больнице у меня реально ехала крыша. Сплошные вопросы, которые причиняли боль: как жить дальше? Зачем и кому я теперь такой нужен? Лучше бы я умер, чем так жить! Я ревел... Безвыходность, жалость к себе, страх, боль – все смешалось! Это очень тяжело, нереально тяжело, никому такого не пожелаю, никогда! Меня спасла ОНА – мой лучик света в безвыходном царстве, моя Настенька! Мой смысл жизни!..»

Железный швеллер прошил машину насквозь, лишив парней ног

В страшной аварии, которая произошла в октябре 2009 года, Владислав Павлов вместе со своим другом Егором Капустиным лишились обеих ног. Кто-то в подобной ситуации решил бы, что жизнь закончилась. Но только не парни. Пережив первое отчаяние, они, по сути, начали жить заново, сумели пристроиться к новым обстоятельствам. И рядом с ними всегда были и остаются их любимые жены.

ДТП

Егор и Ирина Капустины сегодня живут в Сосновоборске, стараются не вспоминать о случившемся. Но Владислав и Анастасия Павловы открыты для общения. Ведут блоги в «Инстаграме», своими примерами стараются подбадривать других, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Комсомолка» наша их в Краснодаре, куда Павловы переехали два года назад.

Машина после ДТП Фото: из семейного архива

Познакомились по СМС

- Мы познакомились по СМС в то время, когда они были бесплатные и звонки первые три секунды тоже. Если вы такое помните, то вы такие же древние как я, - смеется Владислав (на самом деле это произошло в 2002 году – прим. ред.). – Мне было тогда 18 лет и я выиграл свой первый в жизни сотовый телефон – однострочный Siemens А35.

Одна известная в Красноярске фирма устраивала соревнования по бросанию старых телефонов, тогда это были кирпичи с антеннами. И парень кинул дальше всех. Победителя с призом показали по местному телеканалу. Настя его заприметила. Выяснила, что ее подруга в отношениях с другом Влада. Вот через них Настя и достала номер. И первая скинула ему СМС-ку: «Приветики, давай знакомиться, я Настя». Он ей в ответ: «Привет, я Влад, откуда мой номер?»

Егор и Ирина Капустины Фото: из семейного архива

Они переписывались неделю. Выяснили, что живут в одном районе – в Зеленой роще и что парень каждый день ходит мимо школы Насти. А потом Влад взял близкого друга и без предупреждения приехал к девушке в тот момент, когда она собиралась в деревню на выходные.

Влад и Настя Фото: из семейного архива

- Увиделись буквально на 5 минут, а меня словно током прошибло, до сих пор вспоминаю и мурашки по коже: маленькая девочка, с длиннющими волосами, красивая, в прикольных джинсах, с тонюсеньким голоском. Невероятная, ни на кого не похожая. Я ее совсем не так представлял, но когда увидел, все забыл... После первого поцелуя она сказала мне: «Я тебя не укусила?» Эта фраза меня вогнала в полный ступор. И я до сих пор вспоминаю этот момент и умиляюсь, - рассказывает Влад.

В ЗАГС – безбашенные и молодые

Пара встречалась 5 лет, а затем настал момент, когда они уже не мыслили жизни друг без друга. Пора переходить на новый уровень, решили: сначала свадьба, через два года Настя получит диплом – и малыш.

- Мы были такие молодые и безбашенные, когда пошли в 2007 году заявление подавать, - смеется Настя. – Но вот беда: летом случился бум свадеб, ни в одном из девяти загсов Красноярска не нашлось свободного окошка, представляете?! Самым ближайшим для нас был конец сентября. А мы-то планировали провести свадебное путешествие в Анапе. Как быть?

Егор и Влад в магазине обуви Фото: из семейного архива

Нашли оригинальный выход: Насте сделали огромный живот из полотенец, будто она на последних месяцах беременности. И поехали в ЗАГС Ленинского района Красноярска. Заходят внутрь, «молодая» слегка охает. Им нашли красивую дату – 27.07.2007. И в финале этой авантюры Влад вынес из помещения невесту на руках.

Влад и Егор Фото: из семейного архива

- После свадьбы мы распланировали жизнь вперед, - продолжает Настя. – В 2009 году я окончила университет, Влад работал супервайзером в приличной компании и неплохо зарабатывал. Мы планировали ребенка, я ходила на собеседования (искала работу, чтобы потом пойти в декрет) и параллельно сдавала анализы в женской консультации. Жили в съемной квартире и хотели брать ипотеку, заработок нам это позволял. Отдыхать ездили на озеро Шира по 5 раз за лето, любили шумные и веселые компании. Но в один миг наша жизнь перевернулась на 180 градусов...

Авария, перевернувшая жизнь

Первые числа октября 2009 года. Егор Капустин – ближайший друг Влада – позвонил и попросил об одолжении: нужно съездить в Боготол, забрать деда и привезти в красноярскую больницу на операцию. Парни отправились в путь, а Настя вместе с Ириной (тогда еще невестой Егора) остались ждать.

Машина после ДТП Фото: из семейного архива

- Обстоятельства той злосчастной ночи имеют мистический привкус, - вспоминает Анастасия. - Когда мы провожали парней в дорогу, мой внутренний голос твердил мне: «Задержи машину, задержи машину». Я его не послушала. Тогда была огромная страшная полная луна... С тех пор я боюсь полнолуний.

Моросит дождь, «Сузуки» едет на скорости 80 километров в час. Неожиданно водителя ослепляет дальний свет фар встречного грузовика. И в этом свете – два пешехода идут, шатаясь, прямо по проезжей части. Егор жмет на тормоза, иномарку юзом заносит на металлическое ограждение на обочине. Один швеллер, прикрученный на честное слово, словно шампур, входит в переднюю водительскую дверь и выходит в пассажирскую, мгновенно отрубая обоим парням ноги. Второй швеллер чудом не разрезал Владу спину...

- Я сразу отключился, - вспоминает Егор. – А Влад не терял сознания. Он сначала пощупал себя: вроде жив. А потом увидел, как хлещет кровь. Сумел перевязать одну ношу шнурком от штанов, а вторую было нечем, он держал ее руками и звал на помощь. И так мы лежали, истекая кровью.

Ограждение в которое врезались ребята Фото: из семейного архива

У тех пьяных пешеходов, по сути – виновников аварии, хватило совести не сбежать. Они останавливали подряд все машины, просили о помощи. Но многие объезжали их и мчались дальше. Наконец остановились две фуры - дальнобойщики, повидавшие все на своем веку. Они вызвали скорую помощь. Хотя сами подойти к пострадавшим побоялись – слишком жуткая была картина. Затем приехал наряд ДПС, трясущимися руками полицейские оказали первую помощь – перевязали ребятам остатки ног ремнями, проволокой.

Влад заново учится ходить Фото: из семейного архива

Когда приехала скорая и Влада первым на носилках загрузили в нее, он подумал, что друг уже умер, потому что долгое время не подавал признаков жизни. Но нет, только потерял сознание. С криками «он еще жив! скорее доставайте его!» медики положили Егора в ту же машину. Он потерял три литра крови – это уже на грани. И все равно умудрился достать телефон из кармана и позвонить жене...

На грани жизни и смерти

Рассказывает Настя Павлова:

- В 11 часов вечера звонок Ирине от Егора: «Мы попали в аварию, у нас нет ног...» И все, связь оборвалась. У Иры губы задрожали, поворачивается ко мне, спрашивает: «Как нет ног? Настя, он сказал, что у них нет ног». Стали перезванивать им – тишина.

Девушки вызвали общего друга, тот примчался за пять минут, посадил их в машину и повез в сторону Ачинска. По дороге обзванивали больницы, пытались узнать, куда ребят увезли, где их искать. Нашли.

Влад с семьей Фото: из семейного архива

- Когда мы доехали до больницы, Егору уже сделали операцию и в коридор вышел врач. Никогда не забуду его и его слова: «У Капустина ампутация обеих конечностей по бедра, у Павлова отсутствие обеих конечностей по голень», - рассказывает Настя. - В руках он держал какую-то штуку, похожую на маску для искусственного дыхания. «Вы ждите, Капустину операцию сделал, теперь иду делать Павлову».

Это была самая кошмарная ночь. Жуткий сон, от которого хотелось очнуться. Самым сложным было рассказать все родным. Но мама Влада оказалась настолько сильной женщиной, что сама стала успокаивать невестку: «Главное, что они живы» - говорила она.

Влад Капустин Фото: из семейного архива

У Влада недели три ехала крыша: он – молодой и амбициозный парень – теперь инвалид! Ему вызывали психолога, он истерил, потому что боялся, что жена его бросит. А она неотлучно была с ним, спала в коридоре возле палаты, говорила, что жизнь продолжается. И только когда он увидел фотографии того, что осталось от автомобиля, он поменял свое мнение: а ведь мог и вовсе умереть, но ведь жив. После этого отпустило.

21 день в больнице показались адом. Парням не зашивали раны две недели, лишь делали перевязки – до операции. Причем на операции присутствовали студенты мединститута и доктор во всех подробностях рассказывал им, что и как он отрезает и зашивает. А парни, лежа на операционном столе, все это слушали. Выписали их, когда уже вовсю лежал снег.

- Мы приехали домой, а потом Влад поразил меня: утром, когда я еще спала, он приготовил завтрак. И как бы глупо это не звучало, пожалуй, это был лучший завтрак в моей жизни, наверное, тогда я осознала, что у нас будет все хорошо... – призналась Настя.

Набор протезов Влада Фото: из семейного архива

Краевой суд установил, что в той аварии на четверть были виноваты пьяные пешеходы, перебегавшие дорогу. На четверть водитель. И на половину – дорожные службы, прикрепившие швеллер как попало: вместо 8 болтов всего 2, расстояние между столбами больше положенного. Затем Егор и Влад 5 лет судились с дорожниками. Первому присудили 579 000 рублей утраченного заработка (со дня аварии до суда), 250 000 компенсации морального вреда и 10 700 ежемесячных выплат пожизненно. Владу - 352 000 рублей, 300 000 и 5 400 соответственно.

Путь к возрождению

- До этого момента, я никогда в жизни не видела ампутированных рук и ног. Видела только дяденьку без пальца и тетеньку с недоразвитой рукой. А тут мой родной, любимый человек, остался без обеих ног. Как не свихнуться и продолжать жить дальше? – задает вопрос Настя и тут же отвечает. - Любить друг друга и уважать. Принять как есть: у каждого свои испытания в жизни, бог не дает испытаний, которых ты не можешь выдержать. Относиться с юмором, даже если это черный юмор, юмор сквозь слезы – чудодейственная сила в любых ситуациях. Верить в лучшее, даже если не верится: закрой глаза и представь – и оно наступит. И не жалеть, потому что жалость унижает человека.

Путь к новым ногам был непростой, но Владу повезло, он попал к замечательному протезисту с золотыми руками, Армену Саркисяну. Ходить на протезах очень непросто и совсем не так, как «сапоги надел и пошел». На самом деле это боль, труд, притирки, доделки и переделки.

До этого молодые супруги ни раз не были в Египте, а тут решили поехать – была не была. Отправились тестировать новые ноги в полевых условиях. Это стало лучшей реабилитацией, которую можно было придумать и в физическом, и в эмоциональном плане. Через 10 дней Влад уже мог ходить без костылей. Из Египта он приехал без них.

Семья Павловых. Фото: из семейного архива

Так началась их новая жизнь. Вернулись в Красноярск – молодые, безработные, полные сил энергии. За душой только машина 10-летней давности и кот Дюха. На пятилетие свадьбы Настя обрадовала мужа, что у них будет ребенок. Спустя несколько лет родился второй. Владислав сменил несколько профессий – был коммерческим директором в компании известных продуктов питания, занимался грузоперевозками, продажей имущества банкротов. В 2019 году семья перебралась в Краснодар.

- Сейчас у меня на два смысла жизни больше. У меня два сына, Лев и Артемий. Семья – это самое главное для меня, это то, ради чего я живу, дышу и работа, - признался Владислав.

Егор и Ирина

А Егор с Ирой протезировались в Екатеринбурге, по цене вышло около трех миллионов, но благодаря грамотному юристу деньги на протезирование удалось компенсировать за счет бюджета. Сегодня протезов даже несколько, так сказать, на все случаи жизни, благодаря им удалось избавиться от чувства беспомощности. Хотя живые ноги они никогда не заменят, даже самые современные.

Капустины поженились через два года после аварии. Невеста поставила условие: регистрация должна быть скромной, в Ленинском районном ЗАГСе. Там, кстати, когда-то засписались и ее родители. На церемонии бракосочетания они были вдвоем, а вечером отметили событие с самыми близкими родственниками.

Ирина и Егор Фото: из семейного архива

Несколько лет назад семья перебралась в Сосновоборск. Егор работает в Красноярске, главным инженером в одной из компаний. У них растет сын Кирилл. Семья старается жить, как обычные люди, не привлекая к себе внимание. И всякий раз, когда в их жизни происходят какие-нибудь радостные события, Егор говорит себе: «Какое счастья, что я жив».