Билайн и Красноярский край объединят усилия в развитии цифровой экономики региона

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и министерство цифрового развития Красноярского края заключили двустороннее соглашение сроком на 5 лет о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. Со стороны ПАО «ВымпелКом» подписантом выступил Региональный директор региона Восток Шарков Максим Анатольевич, Красноярский край представил министр цифрового развития региона Распопин Николай Александрович.

Взаимодействие сторон коснется вопросов развития новых информационно-телекоммуникационных технологий и реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов в области связи, в частности, с использованием возможностей Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности (защита от проникновений и DDos атак), квалифицированной мобильной электронной подписи, смс-оповещения.

Большой потенциал сотрудничества находится в сфере развития элементов для систем «Умного города», применении технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности граждан, искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры.

Шарков Максим, Региональный директор региона Восток ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня цифровые технологии активно применяются во многих отраслях экономики и регионального хозяйства, в области образования, здравоохранения, ЖКХ, в транспортной сфере. Билайн, в свою очередь, обладает достаточными компетенциями и экспертизой в сфере реализации инновационных цифровых проектов и большое желание применить лучшие практики на новой территории, внести свой вклад в технологическое развитие Красноярского края. Цифровой потенциал Красноярского края как одного из крупнейших и стратегически важных регионов страны практически безграничен. В перспективе ближайшего года мы также инвестируем до 0,25 млрд рублей в развитие покрытия, скорости и качества 4G на территории края - это один из значимых шагов, нацеленных как на рост экономики, инвестиционной и туристической привлекательности региона, так и личный комфорт каждого нашего абонента».

Распопин Николай, министр цифрового развития Красноярского края:

«Перед регионом и страной стоят масштабные задачи по цифровизации. С 2019 года Красноярский край реализует мероприятия нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сейчас регион готовит стратегию по цифровой трансформации края на ближайшие годы. Цифровизация касается сегодня всех, без исключения, отраслей. Цифровые технологии призваны упростить процесс получения государственных и муниципальных услуг, помочь отраслям ускорить процесс внедрения цифровых сервисов в работе. Но качественная работа в этом направлении возможна только при условии наличия необходимой информационной инфраструктуры на территории региона. В рамках региональной программы при поддержке операторов связи мы на протяжении ряда лет строим базовые станции, обеспечивая сотовой связью и мобильным Интернетом труднодоступные и малочисленные населенные пункты. Уверен, что данное соглашение позволит усилить нашу совместную работу в реализации будущих проектов».