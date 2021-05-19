Последние новости Красноярска на 18 мая 2021: отключение холодной воды, смертельное ДТП на трассе и два новых детских сада Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 18 мая 2021 года.

Отключение холодной воды в Красноярске 2021: график, сроки, районы

В Красноярске начался сезон отключений воды. Перекрытия горячего водоснабжения уже стартовали. На очереди – холодная вода. Перекрывать будут на двое суток. В «КрасКоме» пояснили, что это необходимо для ремонта оборудования. Начнут же – с центра города. (подробнее)

Отмена масочного режима в Красноярском крае 2021: Роспотребнадзор рассказал, когда можно будет снять маски

Темпы заболеваемости ковидом в Красноярском крае пошли на спад, но масочный режим все еще действует на территории всей страны. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что, несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию, в ближайшее время отмену режима можно не ждать. (подробнее)

На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Сейсмическое событие произошло утром 18 мая в Ермаковском районе. Причем, в эпицентре землетрясения интенсивность толчков составляла 4,6 баллов. Однако жители региона ничего не почувствовали. Разрушения также не были зафиксированы. (подробнее)

ДТП под Ачинском унесло жизни сразу пятерых людей

Трагедия произошла утром 18 мая на трассе Р-255 «Сибирь». Хонда Цивик врезалась с грузовой ГАЗелью. В результате аварии погибли водитель легковушки и четыре пассажира. Полицейские завели уголовное дело по факту ДТП. Назначен ряд экспертиз. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах происшествия. (подробнее)

В Красноярске появятся еще два детских сада на 300 и 190 мест

Детский сад на 300 мест появится в Медицинском городке, что в районе улицы Подзолкова, еще одно учреждение на 190 мест построят на правобережье по Крайней. Мэрия объявила поиск подрядчиков. Точные сроки появления детсадов определятся после проектирования и получения положительного заключения экспертизы. (подробнее)