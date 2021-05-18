Отмена масочного режима в Красноярском крае 2021: Роспотребнадзор рассказал, когда можно будет снять маски Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия коронавируса уже больше года сеет разруху на всей планете, испытывая на прочность мировую систему здравоохранения и экономику. Не стала исключением и Россия, а в частности и Красноярский край, где с 2020 года действует ряд коронавирусных ограничений. Региональный Роспотребнадзор рассказал, когда отменят масочный режим в Красноярском крае 2021.

Так, на 18 мая в Красноярском крае зарегистрировано 72 256 случаев заражения COVID-19. Однако с каждым днем прирост заболеваемости снижается, и сейчас он находится на уровне 0,1%. Практически до рекордных значений снизилась и летальность от ковида. В связи с этими обстоятельствами появляется вопрос – «когда же отменят масочный режим?».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора «КП-Красноярск» пояснили, что пресловутый масочный режим в ближайшее время никто отменять не будет:

- Масочный режим будет действовать до тех пор, пока мировой темп заболеваемости коронавирусом будет иметь статус пандемии. Иными словами, пока существует мировая угроза, масочный режим будет действовать. Сейчас в Красноярском крае и в России активность вируса идет на спад, а значит, данная мера действенна. Контроль над остальными ковидными мерами осуществляются через Указы губернатора края.

В пресс-службе правительства «КП-Красноярск» рассказали, что на данный момент каких-либо дополнительных ковидных послаблений в регионе не планируется.

Добавим, что, несмотря на спад заболеваемости, в Красноярске продолжают проводить рейды по соблюдению антикоронавирусных мер. В мэрии Красноярска передают, что с 1 по 15 мая рабочие группы составили 149 административных протоколов за нарушение масочного режима.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Специалисты проинспектировали 846 объектов, из них 672 объекта торговли, 32 предприятия общественного питания и 142 остановочных пункта. На 169 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 500 бесед с горожанами, - добавили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что нарушителей масочного режима ждут штрафы:

- для граждан – до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

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