Новый детский сад в Таежном, построенный РУСАЛом, готовится к открытию

Здание нового детского учреждения видно издалека: яркие краски, мультяшные персонажи по фасаду, вокруг большая территория для прогулок. И бассейн! Кстати, это первый в Богучанскомрайоне садик с бассейном.

Открытия давно ждут 250 таежнинских детей и их родителей. В поселке сегодня всего два действующих детских сада, оба переполнены, очередь - на годы вперед.

- Детский сад отвечает самым современным требованиям и оборудован надежной техникой - рассказывает генеральный директор БоАЗ Андрей Картавцев, - посмотрите какие здесь просторные детские и игровые площадки, музыкальный и спортивный залы. Условия созданы самые комфортные – и для детей, и для тех, кто здесь будет работать.

Межведомственная комиссия по приемке объекта работала в несколько этапов, кропотливо изучала все условия и соответствие техническим и другим требованиям. И вот исторический момент – подписи под актами приемки поставлены, детский сад передан, а вместе с ним несколько огромных коробок с документацией.

- Для всего района – это значимое событие, ценный дар, за который наша большая благодарность Богучанскому алюминиевому заводу, - говорит заместитель главы Богучанского района Иван Брюханов, председатель межведомственной комиссии по приемке объекта. - Вместе с развитием металлургической отрасли завод активно развивает инфраструктуру, строит такие важные для района и поселка социальные объекты, улучшая качество жизни всего населения.

Точной даты открытия пока нет. Как пояснил Иван Брюханов, после передачи объекта в муниципальную собственность наступает следующий этап – нужно пройти все необходимые проверки пожарных и санэпиднадзора, выполнить лицензирование на оказание образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения, доукомплектовать штат.

Большая часть коллектива уже сформирована. Сотрудники перейдут сюда из старенького детского сада «Теремок», в котором сейчас всего одна смешанная группа, - больше 30 детей. Виктория Тестова – будущий завхоз нового садика - уже отлично ориентируется в новом для себя хозяйстве, хотя оно раз в восемь больше старого. Говорит, что в первую очередь оценила, конечно, просторные помещения с большими окнами, яркий дизайн.

- С переездом в новое здание жизнь «Теремка» радикально изменится, - уверена Виктория. - Сравнивать даже смысла нет. Надеюсь, свою дочь Настю, - ей год и 9 месяцев – поведу сюда, она очень ждет.

Возведение социальных объектов шло параллельно строительству самого Богучанского алюминиевого завода. Задачу развивать поселок и создавать в тайге хорошие условия для работы и для комфортной жизни металлургов изначально ставил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. И задача решается: со дня пуска завода в Таежномпоявился и продолжает расти новый жилой микрорайон.

Этот детский сад - первый объект из построенных РУСАЛом, который уже передан местным властям. На очереди еще один сад, школа и поликлиника.

Всего компания РУСАЛ вложила в строительство социальных объектов Таежного около 7 млрд рублей.