En+ Group выделит гранты на экопроекты Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания En+ Groupподвела итоги второго грантового конкурса экологических проектов. Так, в 2021 году гранты от компании в размере от 300 до 500 тысяч рублей получат 22 победителя.

В текущем году сбор заявок проводился в 7 городах присутствия компании – от Нижнего Новгорода до Красноярска и Дивногорска. В общей сложности на конкурс поступило 150 проектов.

Проекты рассматривали независимые эксперты, а также конкурсная комиссияEn+ Group. В числе победителей оказались проекты из Красноярского края.

Так, Дивногорский техникум лесных технологий победил с проектом Экопространства Кубового ручья. Идея состоит в оборудовании сразу трех пространств. На территории установят пешеходные мостики, авторские скамейки и информационные аншлаги.

Отметим, что разработкой проекта занимались студенты и преподаватели техникума, а также местные жители и дачники.

Руководитель проекта Галина Перевозчикова рассказала подробности реализации задумки:

- Ручей Кубовый находится как раз на территории Дивногорского техникума. Нашей основной целью является сохранение водных ресурсов, очистка территории от мусора и благоустройство. Мы хотим внести свой вклад в сохранении окружающей среды. Кроме того, сам ручей весной сильно растекается, а так как в этом районе много дач, каждый год приходится сталкиваться со стихией. Местные жители в прямом смысле перепрыгивают через ручей. А благодаря обустройству, об этом можно будет забыть. «Дикая» территория превратится в красивое и удобное общественное пространство.

Помимо Экопространства Кубового ручья, в числе победителей оказались еще один дивногорский проект Картографического веб-портала «Енисей плюс» и один красноярский – Выявление зон цветения реки Енисей в городской черте Красноярска.

- В этом году мы старались привлечь больше представителей научного сообщества, и если в прошлом году мы профинансировали лишь один научный проект, то в этом одобрено шесть: три – из Иркутска, и по одному – из Красноярска, Нижнего Новгорода и Миасса. И мы ожидаем интересные научные открытия, внедрение которых позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия компании, но и масштабировать инновационные решения по всей России, - рассказала замдиректора En+ GroupВера Курочкина.

Добавим, что грантовый конкурс экологических проектов En+ Group–это новое направление крупной социальной программы «Мир со знаком плюс», которую некогда задал основатель компании Олег Дерипаска. Он ориентирован на комплексную защиту Байкала и заповедных территорий от загрязнения экологии.