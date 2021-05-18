Ушел на охоту, сбежала к любовнику: восемь историй без вести пропавших людей, которые закончились хэппи-эндом

В Якутии полицейским удалось выйти на след сразу нескольких таинственно исчезнувших людей Фото: Мария ЛЕНЦ

- У меня жена пропала! Как пропала? Ушла и не вернулась. Телефон? Не отвечает. Несколько дней уже ее нет, помогите. Вдруг что-то с ней случилось.

Приняв такое сообщение от жителя Якутска, оперативники уголовного розыска тут же взялись за дело. И быстро обнаружили следы пропавшей супруги. Она оказалась жива и здорова и все у нее в порядке. Просто решила сменить обстановку. Воспользовавшись моментом, 36-летняя якутянка собрала по-быстрому свои вещички и перебралась жить к другому мужчине.

В минувшие выходные полицейские Якутска нашли 8 человек, пропавших без вести. К счастью, все обошлось благополучно, без трагедий. Подборку жизненных историй рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Позвонила пожилая женщина из района, просила найти ее 31-летнего сына. По ее словам, они регулярно созванивались, сын всегда интересовался, как у нее дела, здоровье. А тут вдруг несколько дней тишина. И телефон молчит. Не иначе как что-то произошло? Выяснилось, что мужчина настолько погрузился в свои дела, что забыл про мать. А на выходные и вовсе отправился на охоту.

Совсем другими делами были заняты две горожанки, 27 и 38 лет. Время они проводили порознь, но обе – по одному сценарию, легко и непринужденно в веселых компаниях. Пока родные занимались их поисками, женщины занимались дегустацией самогона.

Еще одну беглянку вернули домой после ссоры с мужем. 28-летняя женщина была у подруги, которая утешала и подбадривала ее. Будем надеяться, что супруги помирились.

Наконец, найдены трое подростков. 16-летний школьник ушел из дома после ссоры с родителями. Его нашли и передали из рук в руки. А вот с двумя другими получилась романтическая лавстори. Две семьи, независимо друг от друга, заявили в полицию о пропаже 17-летнего парня и 15-летней девушки. В процессе поисков оперативники пришли к выводу, что следы молодых людей идут в одном направлении, следовательно, искать их надо вместе. Так и получилось – влюбленные решили пожить вместе, как взрослые. Родителей, разумеется, в известность не поставили, те забили тревогу. Дальше - уже обязанность мам и пап объяснять своим чадам тонкости брачно-семейных отношений.

А у полицейских пожелание ко всем: сообщайте родным и близким о своих планах, пожалуйста. Чтобы не пришлось потом объявлять вас в розыск. Все-таки задача полиции – охранять покой и порядок и бороться с преступностью.