Уроки финансовой грамотности: признаки финансовой пирамиды

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Вместе с экспертами Отделения Красноярск Банка России разбираемся в признаках финансовой пирамиды.

Итак, будьте осторожны, если в предложении:

1. ВАМ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКИЙ ДОХОД БЕЗ ВСЯКОГО РИСКА

Что должно насторожить: организация проводит активную рекламную кампанию в СМИ, в сети Интернет, в том числе и в социальных сетях, обещая доходность, которая намного превышает рыночную. При этом предлагаемая схема для начисления дохода сложна и специально запутана, но вас уверяют, что рисков нет.

Помните: на финансовом рынке запрещено гарантирование высокой доходности, кроме гарантии банковских вкладов и не бывает инвестиций без рисков и любые вложения могут обернуться убытками.

2. ВАС ПРОСЯТ ПРИВОДИТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Что должно насторожить: организация обещает начислить процент от взноса каждого, привлеченного вами вкладчика. Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга (multilevelmarketing), когда доход участника формируется за счет инвестиций привлекаемых им участников.

Помните: так преступники пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей и средств в свою аферу, собрать с них деньги и скрыться.

3. КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Что должно насторожить: вам не дают взглянуть на финансовые документы организации, не могут показать, где размещаются привлеченные средства. Нет и информации о собственных средствах и других активах.

Помните: если компания не может подтвердить свою деятельность, скорее всего перед вами мошенники.

4. ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПО ПОКУПКЕ ДОРОГИХ ТОВАРОВ

Что должно насторожить: вам предлагают в качестве альтернативы банковскому вкладу помощь в покупке квартиры, машины, других дорогостоящих товаров за меньшую стоимость, чем предложения на рынке, и периодом ожидания покупки.

Помните: участие в подобных программах увеличивает ваш риск потерять сбережения многократно.

5. У КОМПАНИИ ОТСУТСТВУЕТ ЛИЦЕНЗИЯ

Что должно насторожить: отсутствие лицензии ФКЦБ, ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денег.

Помните: Наличие такой лицензии - гарантия, что за работой компании следит регулятор.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей ЖУРАВЛЕВ, управляющий Отделением Красноярск Банка России:

- Все перечисленные признаки выявлены в деятельности компании «Финико». Она работает во многих регионах, есть офисы в Красноярском крае. Информацию о выявленных признаках Банк России передал в правоохранительные органы. В конце 2020 года было возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, некоторые люди все еще надеются заработать вместе с «Финико» и несут в нее деньги. Мошенники пользуются этим и продолжают свою деятельность, обманывают новых клиентов. Призываю жителей края прислушаться к экспертному мнению Банка России, информации правоохранительных органов: не доверяйте мошенникам, не способствуйте их обогащению за счет других людей.

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