Последние новости Красноярска на 17 мая 2021: вердикт убийце семьи с ребенком, рыбалка на 800 тысяч рублей и первые отключения горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 17 мая 2021.

«Виновен, снисхождению не подлежит»: в Красноярске присяжные вынесли вердикт убийце семьи с маленьким ребенком

Весной 2020 года на улице Щорса 34-летний мужчина убил целую семью. Молодой человек напился, поиграл в компьютерные игры, а затем пошел к соседям. Те, знали красноярца и впустили без опаски…17 мая прошел суд. (подробнее)

На трассе под Красноярском столкнулись микроавтобус и грузовик: 8 человек увезли в больницу

ДТП произошло на трассе недалеко от Сосновоборска. Рейсовый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В аварии пострадали 9 человек, 8 из которых были госпитализированы. Сейчас дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. (подробнее)

На севере Красноярского края браконьер выловил осетров на 800 тысяч рублей

Полицейские поймали браконьера еще в декабре прошлого года. 29-летний парень ехал по Дудинке на снегоходе с санями. Внутри были обнаружены 5 тушек осетра, общая стоимость которых составила около 800 тысяч рублей. Закончилось все уголовным делом и судом. (подробнее)

В Красноярске завершился отопительный сезон и начались первые отключения горячей воды

Первыми горячей воды лишились жители Ленинского, Кировского, части Советского районов и Березовки. Греть холодную воду им придется до 26 мая. (подробнее)

В Красноярском крае отца будут судить за гибель дочери под колесами поезда

Трагедия произошла еще в феврале текущего года. Пьяный мужчина взял с собой дочь и пошел в магазин. Чтобы добраться до пункта назначения, им надо было перейти через железнодорожные пути. Красноярец мог перейти по виадуку, но решил через рельсы напрямую. В этот момент навстречу шел поезд. Сам мужчина смог спастись, а девочку же затянуло под состав. Дело дошло до суда. (подробнее)