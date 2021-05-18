Что говорят выжившие в Казани школьники о семье расстрелявшего их одноклассников Ильназа Галявиева

Нападение на школу произошло 11 мая

Со дня расстрела в казанской гимназии №175 прошла почти неделя. Простились с погибшими, выжившие школьники вернулись к учебе, хоть и дистанционно. Однако никто не говорит, что все закончилось - отголоски страшной трагедии будут звучать еще долго... Во время стрельбы Зарифа* находилась в классе, который не пострадал, но в трагедии она потеряла близкого друга, а ее подруга выпрыгнула в окно, спасаясь от Ильназа Галявиева. Она выжила и сейчас она проходит реабилитацию в Москве. Прогнозы неутешительные, девочка сломала обе ноги и повредила кости таза – ей придется учиться ходить заново, и этот процесс может занять около года.

- Я все еще не понимаю, как это могло случиться. Пока мы на дистанционке, но возвращаться в школу страшно. Не представляю, как мы будем учиться. К Ильназу испытываю отвращение. Да, как и мои одноклассники, я желаю ему жить вечно и мучиться. Ужасно, что он стал кумиром среди некоторых девочек. Неужели теперь будут любить убийц? Те, кто говорит такие глупости, точно не в себе. Не знаю, виноваты ли в случившемся родители. Думаю, его личность сложилась не от воспитания, это точно. Я бы пособолезновала им. Для них это тоже горе, растить ребенка, который в будущем станет убийцей. И игры не виноваты, у него просто поехала крыша. Хочу поскорее это забыть все.

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