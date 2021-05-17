Весенние радости: красноярцы меняют мебель, обновляют гардероб и чистят погреба

Судя по составу и увеличению объёмов мусора, жители краевого центра отметили Праздник Весны и Труда в прямом смысле – ударными уборками, ремонтом и шопингом с последующим выносом в мусор устаревших и надоевших нарядов.

«Уже третий год подряд традиционно с наступлением тепла увеличивается количество отходов. В прошлом году корректировки внес режим ограничений, когда все из офисов перебрались домой и начали активно «мусорить». Тогда даже пришлось увеличить частоту вывоза отходов. В этом году ситуация повторилась, но уже в связи с десятидневными каникулами. Видимо, за эти неожиданные выходные красноярцы решили успеть сделать все: и ремонты, и генеральные уборки. В результате мы вывезли на полигон рекордное количество выброшенной мебели, особенно старых диванов и матрасов», – рассказала Антонина Югай, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Кроме ремонтно-гардеробных обновлений горожане успели почистить свои погреба – площадки сбора ТКО пополнились остатками овощей и домашних консервов. Строительный мусор с наступлением тепла тоже становится неотъемлемой частью «ассортимента» контейнеров и площадок. А также автопокрышки (машинам тоже пришло время «переобуться») и ветки от обрезки деревьев и кустарников.

Особенно сложная ситуация - в частном секторе и сельской местности. Землю, ботву, траву, срубы старых домов, куски бетона сгружают в контейнеры и рядом с ними в огромных количествах. Несмотря на то, что всё это не относится к ТКО и региональный оператор не имеет права забирать такие отходы. Их должны вывозить специальные службы, и не на полигон, а на площадки для захоронения промышленных отходов.

«Мульды, установленные нами в сельской местности, предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов. Завалы, которые образуются в результате безответственного поведения населения, мы актируем как несанкционированные свалки и уведомляем органы местного самоуправления о необходимости их ликвидации» - прокомментировала Наталья Орлова, руководитель службы экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании.

Только за апрель и начало мая специалисты левобережного регионального оператора выявили и зафиксировали 24 свалки. В «КРК» пояснили: люди нередко попросту заблуждаются, считая, что абсолютно все отходы, которые появляются в процессе жизни, относятся к ТКО и находятся в зоне ответственности регионального оператора. На самом деле это не так. Например, утилизация автопокрышек – это забота автовладельцев. Вывозить обрезки веток, спилы деревьев и другой мусор от озеленительных работ обязаны управляющие организации или подрядчики. А вот мусор после капитального ремонта – трубы, кирпичи, бетонные блоки и остатки строительных смесей и материалов – должен вывозить владелец помещения, самостоятельно либо с помощью УК или ТСЖ.