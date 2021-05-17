В Красноярске завершился отопительный сезон и начались первые отключения горячей воды

В Красноярске завершился отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закончен отопительный сезон. Ровно в 00.00 17 мая батареи в квартирах жителей начали остывать.

Отопительный сезон 2020-2021 стартовал 23-го сентября. Напомним, что с 2020 года в Красноярске оплата за тепло производится по факту. Это означает, что с момента отключения батарей суммы в расчетках жителей должны сильно измениться.

И сегодня же, 17 мая 2021 года, стартовали первые отключения горячей воды в Красноярске.

Первыми, у кого из крана пропадет горячая вода стали жители Ленинского, Кировского, части Советского районов и Березовка. Воды не будет с 9.00 17 мая по 9.00 26 мая. За 9 дней специалисты должны проверить почти 600 километров трубопровода.

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В СГК поясняют, что отключение горячей воды необходимо для поиска слабых мест на теплосетях и для замены изношенных участков. Кроме того, в этот время энергетики проводят ремонт оборудования, который невозможен без отключения воды. (подробности)