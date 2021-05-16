«Избивает внука, помогите»: в глухой деревне в Красноярском крае бабушка пыталась найти управу на своего зятя

В глухой деревне в Красноярском крае бабушка пыталась найти управу на своего зятя Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история произошла в одной из деревень Красноярского края. Название говорить не станет. Только обозначим: от районного центра далеко, десятки километров, дороги оставляют желать лучшего, с работой проблема и кто-то от безделья попросту спивается. И что хуже всего, есть место бытовому насилию, когда из-за пьяных тиранов страдают дети.

Об одном таком случае и рассказала о ней в своем ежегодном отчете уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова. Жительница деревни не раз звонила в полицию и в органы опеки, жаловалась, что ее внука бьет отчим. Мальчик прибегал к ней, чтобы спрятаться, показывал синяки, рассказывал такие вещи, от которых женщине было не по себе. Но сотрудники соцслужбы не спешили на помощь и приезжали тогда, когда следы от побоев уже исчезали. Отчим же шел с отказ и уверял: что вы! не бил, даже руки не поднимал, мальчишка все соврал.

Наконец, бабушке подсказали обратиться к уполномоченному по правам ребенка. Она написала письмо, сообщила, что внук уже много дней живет с ней и категорически отказывается возвращаться домой, потому что боится отчима, как огня. Кроме того, в семье есть еще один ребенок, получается – сын того мужчины. И когда тот устраивает пьяные скандалы, малышу тоже достается. Только убежать и спастись у бабушки он не может, слишком мал.

- Нами был направлен запрос главе района с просьбой проверить доводы женщины, поговорить с соседями, проживающими рядом с семьей. После проверки были установлены факты неблагополучия в семье, а также во время очередного посещения семьи было выявлено оставление ребенка без присмотра родителей. По акту оперативного дежурного ребенок был помещен в государственное учреждение, - прокомментировала Ирина Мирошникова.

По фактам побоев ребенка решается вопрос о привлечении отчима его к уголовной ответственности. Собираются материалы на ограничение обоих в родительских правах.