Скорая помощь должна быть по-настоящему скорой

Сегодня в краевом центре работают в общей сложности от 90 до 95 автомобилей скорой медицинской помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда по улицам мчится, завывая сиреной, машина с красным крестом, сердце сжимается: возможно, сейчас от этой машины зависит чья-то жизнь – как быстро она приедет к пациенту, как быстро доставит его в больницу. В такие минуты, когда речь идет о жизни и смерти, стираются все условности – возраст, социальное положение, достаток. Все надежды – на эту самую машину скорой помощи, везущую врача. И потому важную роль играет техническое состояние: чтобы не сломалась в пути, не подвела.

По словам главного врача Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина, сегодня ситуация с обеспечением автопарка не так благополучна, как хотелось бы. Особенно в регионах края, там есть медицинские учреждения, в которых до 80% техники выработали свой ресурс. К тому же из-за деревенских дорог техника изнашивается гораздо быстрее. Износ спецавтомобиля начинается после 5 – 7 лет эксплуатации, в зависимости от профиля и марки машины и от условий, в которых она работает.

- В течение 2020 года мне, как сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта, довелось поездить по региону в рамках программы по оснащению станций скорой помощи. В территориях есть автомобили, которым 15 – 17 лет. Конечно, такие машины поменять нужно было, что называется, «еще вчера», - рассказывает Сергей Скрипкин.

Что касается краевого центра, города с населением, давно перевалившим за миллион жителей, здесь сегодня работают в общей сложности от 90 до 95 автомобилей – специализированных, реанимационных, кардиологических, профильных. За последние годы город получил 83 новых автомобиля по федеральной и краевой программам.

- Нам обещают каждый год менять по 20 автомобилей. В итоге получится, что каждые 5 лет у нас будет заменяться 20% парка. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все было по нормативу и в запасе находилось еще где-то 10 – 15% новых автомобилей, - озвучивает главный врач.

Алена Миронова, участница Всероссийского форума волонтеров-медиков, окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики», в апреле обратилась к заместителю секретаря Генсовета «Единой России» Евгению Ревенко и обрисовала ему суть проблемы, с которой столкнулась она и ее коллеги. В период пандемии прошлым летом они работали в районах. Тот фонд автомобилей скорой помощи, который им предоставили, абсолютно не отвечает современным требованиям.

- Мы встретились с представителями партии «Единая Россия» и озвучили необходимость обновления автопарка, - рассказывает Алена Миронова. – Мы руководствовались реальными цифрами, которые у нас были, и нас услышали. В течение месяца партия вышла с этим предложением к президенту. И затем оно вошло в ежегодное Послание к Федеральному Собранию.

И вот стало известно: до 2023 года около 5000 автомобилей поступят в регионы. В том числе и в Красноярский край. Подготовка уже началась. В ближайшее время «Единая Россия» вместе с главами регионов, секретарями региональных отделений партии и Минздравом составит план-график поставок мобильных медкомплексов и машин скорой помощи. При распределении техники будут учтены потребности каждого муниципалитета, малых городов и районов.

- Мы полностью поддерживаем инициативу «Единой России». Если сравнивать с новыми газелями автомобили, которые находятся у нас в эксплуатации уже не первый год – это совершенно другой класс, они гораздо более практичные и надежные, - резюмировал Сергей Скрипкин.

Главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи выразил мнение от лица всех своих коллег: они надеются, что новые спецавтомобили будут получены в ближайшее время, а в дальнейшем автопарк будет обновляться регулярно. И таких ситуаций, когда машина ломается на ходу, а врач вынужден идти к своему пациенту пешком или вызывать на подмогу другую машину, когда на телефонный звонок диспетчеру не придется отвечать «все машины заняты, направим, как только освободиться» - так вот, таких ситуаций быть не должно. Скорая помощь должна быть по-настоящему скорой. И те 5000 автомобилей – неоценимая поддержка и, наверняка, не единственная в обеспечении качественного медицинского обслуживания россиян.