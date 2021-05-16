«А потом мне сообщили, что сыновей больше нет»: мать убитых родным отцом детей откровенно рассказала о своей трагедии

Мать убитых в Якутии детей рассказала подробности трагедии. Фото предоставлено Марией Петровой

Около 9 часов утра 19 апреля Марии Петровой позвонили. Она вздрогнула, когда услышала в телефоне, что ее сыновей больше нет в живых. Старшему было 2,5 года, младшему чуть больше годика. По версии следствия обоих убил родной отец, кухонным ножом. А ведь женщина четыре дня пыталась предотвратить трагедию, будучи на расстоянии тысячи километров, обрывала телефоны социальных служб, главы села, инспектора ПДН, местного фельдшера, полиции. Звонила свекрови и умоляла: заберите мальчиков к себе!

«КП» разбирается в этой трагической истории.

«Мы любили друг друга»

Село Таймылыр Булунского района Якутии – настоящий край света, находится за Полярным кругом, на реке Оленек. До районного центра Тикси – 260 километров по прямой на вертолете (а дорог тут нет). До Якутска – 1200 километров. Живут здесь чуть больше 700 человек. Из тех, у кого есть постоянная работа, одни бюджетники: в селе есть школа с детским садиком, небольшая больница и дом культуры. А в основном население охотится, рыбачит и занимается небольшой коммерцией.

- Я сирота, близких родных у меня нет. В Таймылыр я приехала много лет назад работать в дом культуры, тут мы и познакомились с Константином, - рассказывает «Комсомолке» Мария Попова. – Он на 6 лет младше меня, всегда был спокойный, заботливый, надежный. Конечно, у нас была любовь, несмотря ни на что. Решили жить вместе. Сейчас мне 32 года, а ему 26.

«Несмотря ни на что» - это заболевания психического и невралгического характера, из-за которых молодой мужчина признан инвалидом 3-й группы (информация официально озвучена следкомом). При таких обстоятельствах свекровь должна радоваться, что у нее есть невестка. Но Мария всегда ощущала обратное, что ее недолюбливали.

В 2016 году у пары родилась старшая дочь, в августе 2018 году первый сын, затем в декабре 2019 года – младшенький. Когда Мария улетала рожать в Якутск второго и третьего ребенка, Костя вел себя как образцовый муж и отец: часто звонил, присылал деньги. Да и вообще, дети для него были – святое. Даже если ссорились с Марией, Костя никогда их не обижал – она не опасалась за них, даже в мыслях не допускала, что он навредит им.

Муж казался ей образцовым отцом. Фото предоставлено Марией Петровой

Ссоры

А сорились супруги в последнее время все чаще. Константина часто мучила ревность.

- Я никогда не давала ему повода, - клянется Мария. – У меня на уме только дом, работа, дети. Я ведь была техничкой в ДК, но бралась за любую работу, которую давали: и торты стряпала и продавала, и брала стирку на дом. Порой с утра до вечера была занята. Даже в декрете. Получала около 30 тысяч. У него ведь пенсия по инвалидности всего 12 тысяч. Плюс охотится и рыбачит, как остальные мужчины. Но эта дикая ревность... Когда мы ссорились, он меня никогда не бил. Но оскорблял и угрожал, что лишит меня родительских прав.

Почему Мария продолжала жить с ним? Наверное, потому что идти ей некуда было. А еще потому, что любила мужа, ведь у них семья. Если бы знала наперед, схватила бы детей в охапку и сбежала бы первым вертолетом, куда глаза глядят, на большую землю. Но этот наш менталитет, когда люди привыкают к бытовому насилию, живут от скандала до скандала.

Мария уверена, что свекровка внесла свою лепту, наговаривала на нее. И две золовки – сестры Константина, подливали масла в огонь. В последние месяцы ревность вовсе стала невыносимой.

Экстренная операция

В декабре прошлого года Мария почувствовала себя плохо, оказалось, камни в желчном пузыре. Боли были адские. В районной больнице в Тикси сразу сказали: у них нет нужного оборудования, надо ехать в Якутск и делать срочную операцию. В начале марта этого года Марию санавиацией доставили в республиканскую больницу за тысячу километров и сделали сложную операцию.

- Мой лечащий врач в Якутской республиканской больнице мне сказал, что без операции я бы уже умерла. Через две недели меня выписали с дренажной трубкой. Я могла бы полететь домой и через 15 дней снова прилететь я больницу, чтобы мне сняли трубку. Спрашиваю у врача, можно? А он говорит, что лучше остаться, дома нет нужных условий. Да и билеты дорогие: самолет до Тикси, потом вертолет до Таймылыра – это же 50 тысяч в один конец. А у меня в Якутске двоюродная сестра живет, я у нее остановилась.

Когда Костя узнал об этом, начался настоящий кошмар. Он постоянно контролировал жену и заставлял отчитываться. Идет Мария в магазин, он требует: «Продавец – женщина? Дай ей трубку, пусть подтвердит». Потребовал скриншоты всех ее контактов на телефоне, на ватсапе. А если звонил и телефон был занят, это приводило его в бешенство. На фоне нервного напряжения у женщины произошло осложнение. И здесь начинается обратный отчет событиям, предшествовавшим трагедии.

Младшему исполнилось чуть больше годика. Фото предоставлено Марией Петровой

«Меня не услышали»

Вечером 14 апреля Марию доставили на машине скорой помощи в Республиканскую больницу №2, у нее начались осложнение, рвота и жуткие боли. Сказала мужу, что задержится. И он несколько часов доводил ее своей ревностью и подозрениями, оскорблял, требовал на коленях просить прощения. И впервые пригрозился убить детей. Он разбудил их, щипал и заставил плакать, снимал это и передавал через ватсап.

- В панике я начала звонить в Таймылыр, в Тикси. Я чувствовала беду. У меня не было личных номеров сотрудников, поэтому звонила в контору, никто не отвечал. Набрала свекровь, а она мне ответила: «Ты все выдумываешь, ты сама виновата» и бросила трубку, - Марии тяжело вспоминать произошедшее. Если бы она знала наперед, наверняка сбежала бы из больницы.

Несколько дней прошли, как в тумане. Женщина нашла личный номер главного специалиста Управления опеки и попечительства Вероники Федуловой, переслала ей скриншоты и видео. Позвонила в Центр семьи и детства в Тикси и умоляла подключить полицию, забрать детей и временно поместить в Центр. Даже заявление написала на бумаге, сфотографировала и отправила. Ей пообещали отправить вертолет за ребятишками. Но Мария убедилась, что это не так – когда в очередной раз позвонил муж, она слышала на заднем фоне голоса детей.

По предварительной версии следствия, которую озвучили в следкоме, детей действительно забрали у отца. Но не увезли в Центр семьи в Тикси, а раздали родственникам. Старшую девочку забрала двоюродная сестра Константина, а мальчиков – его мать. Пожилая женщина либо тяготилась маленькими внуками, либо всецело доверяла своему сыну (напомним, с психическим заболеванием). Мальчики оказались дома.

А дальше: 17 и 18 апреля Константин вроде успокоился, снял на видео и показал, что покормил детей, что они играют. А ночью его вновь обуяла ревность. Рано утром 19 апреля он прислал прощальное аудио: «Больше ты меня никогда не увидишь». Мария кинулась звонить родственникам, в соцслужбы – трубку никто не брал.

Около 9 часов утра 19 апреля Марии Петровой позвонили. Она услышала в телефоне, что ее сыновей больше нет в живых...

Старшему сыну в августе исполнилось бы три года. Фото предоставлено Марией Петровой

Если бы хоть кто-то выполнил свои обязанности

Из материалов уголовного дела: «19 апреля 2021 года мальчики были госпитализированы из дома с колото-резаными ранениями в медицинское учреждение, где скончались. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело в отношении отца детей об их убийстве».

О том, что кроется за этими фразами, Мария не говорит – ей слишком тяжело повторять то, что рассказал ей следователь. Но из собственного источника «КП» стало известно, что рано утром Константин взял нож, зашел в комнату и несколько раз ударил им сначала одного сына, затем другого. В конце пытался совершить самоубийство. Спавшая в другой комнате его 23-летняя сестра проснулась от криков. Она и позвонила в местную больницу. Увы, спасти малышей не удалось, они скончались один за другим.

А что с их отцом? Скажем так: его жизни ничто не угрожает.

Если бы должностные лица проявили хоть каплю ответственности, этой трагедии не случилось, считает Мария. Почему не забрали детей в социальный центр, как обещали? Не захотели гонять вертолет из Тикси? За 4 дня, пока Константин терроризировал жену, соцработник и сотрудник полиции (участкового в поселке с населением в 700 человек нет) смогли бы слетать на рейсовом вертолете. И тогда дети были бы живы.

Врачи отпустили Марию из больницы, она летала на похороны, которые прошли 22 апреля. Забрала дочь и вернулась в Якутск. Пока временно живет у своей двоюродной сестры. А что дальше, пока не решила. На север возвращаться не хочет. На днях узнала, что кто-то интересовался, нет ли за ней каких-либо грехов. Боится, что у нее могут отобрать дочь.

Мужа видеть больше не хочет. А вот с главным специалистом опеки и попечительства Вероникой Федуловой встретилась у следователя, на очной ставке, та подтвердила: да, получила звонок, но ничего не предприняла. На нее также завели уголовное дело, но Мария считает, что несправедливо винить одну Федулову. Она хочет, чтобы ответ держали все те, кто проигнорировал ее звонки и мольбу о помощи.

Благодарим за помощь в подготовке материала интернет-издание «SakhaDay».

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