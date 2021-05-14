Экс-начальник красноярского отдела полиции признался во взятке, за смягчения наказания одному из обвиняемых

Фото: Скриншот с видео задержания

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя красноярского отдела полиции. Как сообщает СК, его обвиняют в получении крупно взятки за смягчение наказания одному из обвиняемых.

В ведомстве рассказали, что Юрий Островский во время следствия признал свою вину. По версии следствия, к нему в феврале 2021 обратился его 71-летний знакомый с просьбой помочь переквалифицировать статью уголовного дела его приятеля на менее тяжкую.

Полицейский подумал и согласился, предварительно попросив за свои «услуги» 600 000 рублей, хотя точно знал, что выполнить это не сможет. Такие действия не входят в его должностные обязанности.

Посредник между сотрудником МВД и обвиняемым получил для взятки 1 000 000 рублей. 600 000 он отдал экс-начальнику, еще 400 000 рублей оставил себе.

Передача денег состоялась 12 марта, тогда и полицейский был задержан сотрудниками ФСБ.

- В настоящее время обвиняемый уже не работает в правоохранительных органах в связи с выходом на пенсию. Следственными органами собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд, - отмечают в пресс-службе Следкома.

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