Последние новости Красноярска на 14 мая 2021: «сигнал бедствия» воздушного судна, отмена карнавала на День защиты детей и новая работа Андрея Модестова Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 14 мая 2021.

Информация о подавшем сигнал бедствия воздушном судне в Красноярском крае не подтвердилась

Все случилось в Минусинском районе. Появилась информация, что неизвестное воздушное судно подало сигнал бедствия. Спасатели рассказали, что сработал аварийный буй, однако информация не подтвердилась. (подробности)

Будет ли карнавал в День защиты детей 1 июня в Красноярске 2021

Следующим крупным праздником в Красноярске должен стать День защиты детей. Так, у красноярцев появились вопросы, будет ли проведен традиционный карнавал, ведь на майских праздниках массовые мероприятия были отменены. Увы, та же участь постигла и карнавал. (подробности)

Бил Бейбика об пол и кровать: житель Красноярского края «воспитывал» собаку, пока она не скончалась

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Шарыпова. В феврале 2021 года мужчина перебрал с алкоголем и поругался с возлюбленной из-за воспитания собаки. Вспылив, он избил собаку до смерти. Теперь мужчине грозит 5 лет колонии. (подробнее)

Ачинский бизнесмен продал некачественное топливо на 3 миллиарда рублей, а выручку легализовал при помощи стоматологии

Предприимчивый житель Ачинска без лицензии эксплуатировал две нефтебазы, где незаконно производил бензин. За три года он произвел более 200 тонн бензина на 3 миллиарда рублей. Обналичивал доходы мужчина через подставную стоматологическую фирму. (подробнее)

Экс-главврач онкоцентра Андрей Модестов покидает пост советника губернатора Красноярского края

Экс-руководитель красноярского онкоцентра Андрей Модестов, до недавнего времени работавший советником губернатора края, покидает Красноярск и перебирается в Москву. Он получил должность руководителя ГК «Медскан». (подробнее)