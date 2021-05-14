Информация о подавшем сигнал бедствия воздушном судне в Красноярском крае не подтвердилась

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В Минусинском районе Красноярского края проверяется обнаруженный сигнал бедствия, возможно поданный неизвестным воздушным судном. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск в КГКУ «Спасатель», проверить срабатывание аварийного буя отправилась опергруппа и пожарная охрана.

- Сработал аварийный буй, на место уже выехал отряд пожарной охраны и опергруппа вместе со спасателями, пока больше никакой информации нет, - сообщил журналисту дежурный.

В МЧС рассказали, что пока их силы там не требуются, никакого ЧС не зарегистрировано, поэтому их сотрудников, среди отправившихся на поиск, там нет.

Известно, что проверить сигнал отправился борт МИ-8 из регионального координационного поисково-спасательного центра в Абакане. Сообщается, что в районе поиска спасатели с вертолёта обнаружили очаг задымления. В МЧС пояснили, что в том месте тлела стихийная свалка, которая уже потушена.

В ЕДДС Минусинского района заявили , что информация о пропаже судна на данный момент не подтвердилась.

- Такой сигнал действительно был, но пока информация о нём не подтверждена, - рассказал собеседник корреспондента "КП"

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