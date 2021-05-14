В Красноярском крае открыта необычная фотовыставка

Это 22 работы красноярского фотохудожника Александра Савчука. Мастер недавно ушёл из жизни, и в память о нём сын Илья Савчук – тоже фотограф – решил познакомить железногорцев с творчеством отца.

«Так сложилось, что отец на работе всю жизнь фотографировал людей. А в свободное время он просто не мог пройти мимо красоты окружающего мира. Так рождались его удивительные картины природы в Красноярске и его окрестностях», – сказал Илья Савчук.

На открытии выставки присутствовал и депутат горсовета Железногорска Глеб Шелепов. Он принимает активное участие в жизни музея, помогает в решении проблем учреждения культуры. Народный избранник уверен, что без заботы о культурном и историческом наследии не может быть гармоничного развития общества и государства.

Фотохудожник Александр Савчук (справа), депутат горсовета Железногорска Глеб Шелепов (второй справа), директор городского музея Андрей Гаврилов (второй слева)

«В наше время высоких скоростей так мало людей, которые могут остановиться и полюбоваться каплями на стекле, сказочными облаками или героическим ростком, пробивающим себе путь сквозь бетон», - отметил директор городского музея Андрей Гаврилов.