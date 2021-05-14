Будущие медики-ординаторы из Сибири и Урала получат поддержку от компании En+ Group

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В ведущих медицинских вузах Сибирского и Уральского регионов с 12 мая запустилась новая целевая программа для ординаторов при поддержке компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии.

Прошедшие программу медики гарантировано получат работу в учреждениях корпоративного провайдера медицинских услуг En+ Group «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). Принять участие смогут будущие ординаторы из Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по следующим специальностям: терапия, офтальмология, рентгенология, хирургия, оториноларингология, неврология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика и психиатрия.

Оплату обучения будущих врачей, успешно прошедших конкурсный отбор, возьмет на себя компания En+ Group. Также ординаторы будут получать ежемесячную стипендию в размере 12 392 рубля.

Прием заявок на участие в программе начнется не позднее 1 июля 2021 года.

Все выпускники будут трудоустроены в 11 филиалов и 5 подразделений РМЦ, расположенных в Ачинске, Саяногорске, Красноярске, Шелехове, Братске, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

Напомним, что с 2005 года центр оказывает услуги по диагностике и лечению всех основных заболеваний, а также специализируется на проведении оздоровительных и профилактических мероприятий, обязательных профмедосмотров, необходимых для допуска к работе на производстве.

К специалистам из РМЦ на амбулаторно-поликлинический прием по ОМС могут попасть не только работники металлургического бизнеса En+ Group, но и жители регионов присутствия Компании.

- Программа для молодых медиков – важная часть социальной политики компании, которая направлена на развитие регионов. Ключевыми направлениями являются: медицина, спорт, образование, инфраструктурные проекты. В 2020 году компания потратила около 6 миллиардов рублей на медицинскую помощь, 4 из которых были инвестированы в строительство модульных медицинских центров, а 2 миллиарда – на закупку и отправку средств индивидуальной защиты, медицинской техники и медикаментов для медицинских учреждений в регионах присутствия, - подчеркивает заместитель генерального директора по персоналу En+Group Наталья Альбрехт.

Но создание программы обучения для юных врачей, далеко не весь вклад компании в развитие медицины Сибири и Урала. En+ Group принимала активное участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

В 2020 году по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски было построено 7 медицинских центров помощи и спасения в Саяногорске, Тайшете, Шелехове, Братске, Ачинске, Краснотурьинске и Богучанах. Они были открыты с ноября по декабрь прошлого года.

Также в Саяногорске были оборудованы дополнительные 20 мест для больных ковидом и выделено финансирование на строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке.

Кроме строительства, En+Group обновила автомобильный парк скорой помощи во многих городах Сибири и Урала, также обеспечила аппаратами ИВЛ, СИЗами, масками и респираторами медицинские учреждения.

Что касается медперсонала, то для региональных медиков проводились семинары и видео конференции с врачами московских клиник, специализирующимися на ковид-19. Также продолжается практика привлечения врачей из других городов вахтовым методом. Например, в Братске местным медикам помогает врач-реаниматолог из Подмосковья, в январе-марте работали еще двое специалистов реанимации.