Ачинский бизнесмен продал некачественное топливо на 3 миллиарда рублей, а выручку легализовал при помощи стоматологии

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае бизнесмен из Ачинска обвиняется в незаконном предпринимательстве, покушении на мошенничество и легализации незаконно полученных денег. Как сообщает прокуратура края, обвинительное заключение уже утверждено и уголовное дело в ближайшее время уйдет в суд.

По версии следствия, ачинский предприниматель без лицензии эксплуатировал две нефтебазы, где незаконным образом организовал производство бензина. Он смешивал нефтепродукты и продукты химии, а затем продавал их через свои же автозаправки в Емельяновском, Березовском, Ачинском районах и в Красноярске.

Таким образом, с января 2017 года по март 2020, он произвел более 200 тонн бензина и заработал около 3 миллиардов рублей.

Помимо обычного бензина, бизнесмен подготовил для продажи еще и поддельное дизельное топливо вместе с некачественным бензином, на сумму 54 миллиона рублей. Но продать их он уже не успел, в марте 2020 года о его «предприятии» стало известно правоохранителям. Силовики изъяли из оборота всё топливо.

- Полученные от незаконного предпринимательства доходы в размере более 26 млн рублей мужчина легализовал путем организации деятельности стоматологической клиники, приобретения земельного участка и иного движимого имущества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Красноярского края, материалы дела совсем скоро отправятся в суд.

Если предпринимателя признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы и большой штраф.