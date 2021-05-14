«Решил налимов половить»: рыбак из Красноярского края оказался на отколовшейся льдине посреди Енисея

Полицейский Афанасий Вебер и спасенный рыбак Фото: МВД

В Туруханском районе, на севере Красноярского края, полицейский спас рыбака, оказавшегося на отколовшейся льдине посреди Енисея. Как сообщают в МВД, его спас полицейский, патрулирующий в тот момент береговую линию реки.

Несмотря на то, что за окном май, Енисей на севере Красноярского края еще во льду, но его толщина уже не безопасна. Заниматься подлёдной рыбалкой уже запрещено, об этом неоднократно напоминают местным жителям сотрудники МЧС.

Но 59-летнего рыбака это не остановило. Он решил наловить налимов и отправился на лед. Через некоторое время льдина с мужчиной откололась и стала уплывать.

- Не ожидал, что лед так резко треснет. Перепрыгнул на большую льдину, и она тут же отломилась, - рассказал спасенный житель Туруханского района.

К счастью, в то же время береговую линию патрулировал помощник оперативного дежурного Афанасий Вебер. Он заметил, что на мимо проплывающей льдине кто-то есть. Подобравшись ближе, полицейский оценил обстановку и начал корректировать перемещения рыбака по льдинам. Мужчина благодаря сотруднику МВД перепрыгивал на безопасные льдины и с его помощью выбрался на берег.

В настоящее время жизни и здоровью рыбака ничего не угрожает.

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