Экс-главврач онкоцентра Андрей Модестов покидает пост советника губернатора Красноярского края

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

Бывший глава краевого онкологического центра Андрей Модестов покидает Красноярск и свой пост советника губернатора. Об этом он заявил в своих соцсетях, написав прощальный пост.

Модестов сообщил, что решение уехать из региона ему удалось крайне непросто, но предложение поработать в Москве и возглавить ГК «Медскан» очень интересным.

- 11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял. Я искренне благодарен судьбе за бесценный опыт работы с командой единомышленников онкоцентра, Минздрава края, главными врачами медицинских организаций, - написал онколог.

Экс-глава краевого онкоцентра не забыл упомянуть и бывших коллег. Он поблагодарил их за бесценный опыт и пожелал успехов.

Напомним, что Андрей Модестов покинул пост руководителя онкологического центра региона в конце марта. О его отставке заявил глава Минздрава Борис Немик.

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