Последние новости Красноярска на 13 мая 2021: избиение окорочками, задержание чиновника мэрии и схема перекрытия проспекта Мира в выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 13 мая 2021.

Мэрия Красноярска показала схему перекрытия проспекта Мира на выходных

Перекрывать главную улицу города в выходные начнут с 5 июня. Свободными от транспорта окажутся три квартала проспекта Мира. В мэрии Красноярска также добавили, что на перекрытии проезжей части дело не ограничится. Красноярцев будет ждать культурная программа на Мира каждые выходные. (подробнее)

В Красноярске за получение взяток задержали главного специалиста одного из департаментов мэрии

Следователи выяснили, что 50-летний чиновник за ежемесячную взятку в 20 тысяч рублей обещал главе управляющей компании покровительство и попустительство при проверках. При получении части денег сотрудника мэрии и задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере». (подробнее)

Улица Павлова в Красноярске станет четырехполосной

Не один лишь проспект Мира находится под вниманием городских властей. Сейчас мэрия взялась за улицу Павлова. Одну из важнейших магистралей города не обновляли уже более 10 лет. Теперь ее реконструируют. Дорога станет четырехполосной, а закончить ремонт обещают осенью. (подробнее).

В красноярской школе 340 человек эвакуировались из-за подгоревшей пищи

Странный инцидент произошел в школе №108. Днем в здании сработала пожарная сигнализация. Из школы эвакуировались сотни людей, на место прибыли десятки пожарных. Но, к счастью, повод оказался не таким серьезным, как предполагалось. (подробнее)

Под Красноярском пассажир избил таксиста замороженными окорочками

Все случилось в Железногорске. Таксист – профессия опасная, но едва ли кто-то мог предположить, что на напасть могут с окорочками в качестве оружия. К счастью для водителя, все обошлось легкими травмами. А вот агрессор может лишиться свободы на 2 года. (подробнее)