СУЭК снял документальный фильм "Пробуждение" об уникальной программе реабилитации детей-инвалидов. Фото: пресс-служба СУЭК

Три истории пробуждения и побед – над медицинскими диагнозами, над собственными страхами и предрассудками общества. В документальный фильм под названием «Пробуждение» собраны три судьбы. Главных героев объединил суровый приговор врачей и рухнувшие надежды. А затем – жажда жизни и преодоление себя. На протяжении фильма герои, подобно природе и животным удивительных уголков России – заповедного Кузнецкого Алатау (Кузбасс) и Столбов (Красноярский край), птичьих базаров Териберки (Мурманская область) - выходят из зимней скованности, обретая веру в свои силы, безграничные способности и светлое будущее.

В Таштаголе, Мурманске, Красноярске, где проходили съемки, при поддержке компании СУЭК и лично ее руководителя Андрея Мельниченко реализуется программа реабилитации детей на основе занятий горнолыжным спортом «Лига мечты». В Красноярском крае, например, уникальные реабилитационные курсы прошли около 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья. И фильм «Пробуждение» - как раз об этом. Он был показан на престижном международном фестивале Golden Award of Montreux и стал финалистом в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

Фильм компании СУЭК «Пробуждение» удостоен международной награды фестиваля Golden Award of Montreux

- Мы понимаем, что высокая ответственность компании – это, в том числе, поддержание социальной стабильности. В текущем году в рамках комплексной юбилейной программы «СУЭК: 20 лет роста и созидания» компанией реализуется более сотни различных социальных программ, - подчеркивает заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев. – Причем оздоровление детей – одно из наших ключевых направлений. Поэтому мы всеми силами поддерживаем такую нужную и полезную программу реабилитации и социализации как «Лига мечты». Мы видим, что эти занятия для детей и их родителей – крайне нужная и важная поддержка в сложной ситуации.

Напомним, что в Красноярском крае реабилитационная программа реализуется СУЭК в сотрудничестве с главным управлением по физической культуре и спорту города Красноярска и Красноярской региональной общественной организацией поддержки детей-инвалидов «Щит». Занятия проводятся на базе спортивного комплекса «Солнечный». Специально для ребят компания приобрела качественный инвентарь – слайдеры, ботинки, лыжи. Склон спортивного комплекса оснастили специальным бэби-лифтом для подъема.

Дети занимаются горными лыжами в рамках программы реабилитации. Фото: пресс-служба СУЭК

Особое внимание уделили подготовке инструкторов, от которых в немалой степени зависит успех реабилитации. Так, в феврале 2020 года по приглашению СУЭК мастер-класс для юных лыжников проводил трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев. А одна из воспитанниц программы, чья история, кстати, представлена в фильме, в феврале 2019 года участвовала во Всероссийских соревнованиях «Старты мечты» в Тюмени.

Для информации

Премия Golden Award of Montreux была учреждена в 1989 году. Золотые награды вручаются компаниям и частным лицам за создание выдающейся рекламы, мультимедиа проектов, а также организацию культурных мероприятий и фестивалей. В 2021 году в состав жюри вошли деятели из 21 страны, в том числе руководители рекламных агентств, менеджеры по глобальному маркетингу и коммуникациям.

Золотыми медалями и золотыми сертификатами конкурса в различных категориях были отмечены проекты более 100 крупных мировых корпораций и общественных организаций, таких как Unicef, Volkswagen Group, BMW Group, Samsung Electronics Germany, Duracell, eBay Deutschland, Uber, PUMA, McDonald's, Google, Facebook, New York Тimes, Netflix. Среди них и фильм СУЭК, удостоенный золотого сертификата премии и уступивший победу лишь документальной работе УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).