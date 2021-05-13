Красноярские депутаты просят увеличить бюджетное финансирование на расселение аварийных домов

Вячеслав Дюков

Ситуация обсуждалась на заседании постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. По данным департамента градостроительства, озвученным на встрече, установленная стоимость квадратного метра – 46,8 тысяч рублей, на рынке долевого строительства метр стоит от 56 до 65 тысяч рублей, а готовое жильё продаётся ещё дороже – до 77 тысяч рублей за квадратный метр.

Сократить расходы на приобретение квартир удаётся за счёт целевого строительства домов, квартиры в которых распределяются между жителями ветхого и аварийного фонда и детьми-сиротами. Один из таких домов – на улице Алёши Тимошенкова – введён в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас планируется возведение новых, за счёт механизма долевого строительства жильё получат почти 500 семей. Но и здесь есть сложности.

Как считает депутат Захар Енджиевский, на сегодня средства на реализацию программы расселения ветхого и аварийного жилья выделяются неодинаково из года в год, поэтому вести планомерную работу затруднительно. Кроме того, деньги должны тратиться в рамках одного финансового года, но построить дом за год физически невозможно. «Необходимо выходить с инициативой о выделении средств не в рамках однолетнего, а, скажем, двухлетнего плана», - уверен Захар Енджиевский.

Захар Енджиевский

По мнению председателя профильной комиссии, депутат Вячеслава Дюкова, объективные обстоятельства с увеличением стоимости квадратного метра, которые происходят сейчас в экономике, безусловно, могут оказать влияние на конечный результат программы.

– На сегодня создан рабочий штаб под руководством Владислава Логинова, который будет оперативно принимать меры по проблемам, а это, например, рост цен на строительные материалы. Также считаю, что нужно решать такие важные вопросы на более серьезном уровне, подключать региональные органы власти, только тогда получится решить все системные проблемы в этой сфере, - говорит Вячеслав Дюков.

Стоит отметить, что речь идёт лишь о недвижимости, признанной ветхой и аварийной до 1 января 2017 года, это 2030 квартир или 236 домов, их нужно расселить до 2025 года. Расселение непригодных для проживания домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, также обсуждается, но пока в рамках программы комплексного развития застроенных территорий, когда новые квартиры предоставляют компании-застройщики.

Также на заседании профильной комиссии обсудили ситуацию с введением жилищных сертификатов для детей-сирот. В Красноярском горсовете есть рабочая группа, которая занимается этой темой, и данная инициатива исходит от неё. Сейчас идея рассматривается на краевом уровне, в частности, определяется финансовое обеспечение сертификатов. Депутаты уверены, что такой механизм поможет решить жилищные проблемы значительного числа детей-сирот, если регион найдёт для него достаточное финансирование.