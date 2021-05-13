В Красноярске за получение взяток задержали главного специалиста одного из департаментов мэрии

Фото: скриншот видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

В пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщают, что 13 мая против 50-летнего главного специалиста одного из подразделений городской администрации возбуждено уголовное дело. Чиновника мэрии уличили в получении взятки в крупном размере.

По предварительной версии СК, в апреле 2021 года подозреваемый предложил директору одной из управляющих компаний города за ежемесячную взятку в 20 тысяч рублей оставить фирму в покое. То есть не проводить проверки, не штрафовать и не привлекать к административной ответственности.

Предприниматель должен был передавать деньги через супругу подозреваемого, оформив с ней фиктивный договор на обслуживание дома. Задержали чиновника полицейские в момент получения части взятки в 200 тысяч рублей. Дома у мужчины проведены обыски. Следователи изъяли документы и предметы, которые могут представлять интерес для следствия, а также дорогостоящий автомобиль чиновника. Устанавливаются обстоятельства преступления.

- В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

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