Улица Павлова в Красноярске станет четырехполосной

Фото: мэрия Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме рассказал, что ремонт на улице Павлова в Кировском районе уже начался. Работы будут идти на участке от Затонской до Мичурина. Реконструкцию ждали долгие годы.

При модернизации дороги будут использоваться самые современные технологии и материалы. Среди них – устойчивый к большим нагрузкам щебеночно-мастичный асфальтобетон и вибропрессованные бордюры, повышенной прочности. Сергей Еремин поручил уделить особое внимание качеству материалов, которые будут использоваться при ремонте, чтобы не пришлось исправлять недочеты.

Кроме того, будет установлена современная система уличного освещения. Но самая большая радость для автомобилистов в том, что дорога станет четырехполосной:

Фото: мэрия Красноярска

- На всём протяжении улицы сделаем 4 полосы. А ещё на Павлова в этом сезоне обустроим пешеходный бульвар от 48 до 86 дома, - сообщил Сергей Еремин.

Реконструкция улицы Павлова проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Городские власти планируют, что ремонт одной из важнейших магистралей правобережья закончится уже в сентябре 2021 года.

- В порядок приведём автобусные остановки, расширим заездные карманы. По обе стороны улицы, для удобства обслуживания и уборки, будут выполнены технические тротуары. При ремонте основных пешеходных тротуаров для обеспечения универсальности выполним понижение бордюров. Также полностью модернизируем систему освещения, - добавил руководитель УДИБ Евгений Жвакин.

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