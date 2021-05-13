«Ущерб более 110 миллионов рублей»: в Красноярском крае задержали экс-сотрудника регионального минлесхоза Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась еще в марте 2021 года. Тогда полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной вырубке деревьев в Абанском лесничестве. Схема была следующей: подозреваемые составляли подложные документы о необходимости санитарных рубок и подписали договор по валке леса с фирмой одного из сообщников, сообщают в Главке.

В процессе расследования полицейские вышли на след еще трех подозреваемых. Один из них – учредитель компании-подрядчика, которым оказался экс-сотрудник министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии регионального МВД, он был пособником «черных лесорубов» и помогал им ускорить подписание фиктивных документов. Всем троим злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент полицейские выяснили, что с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили 42,5 тысячи деревьев. Общая сумма ущерба превысила 110 миллионов рублей.

- Следственными органами по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено еще шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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