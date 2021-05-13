Последние новости Красноярска на 12 мая 2021: страшное ДТП с мотоциклистом, суд над Анатолием Быковым и спасение двух «Робинзонов» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 мая 2021.

Каким-то чудом выжил: мотоциклист из Красноярска на скорости въехал в легковушку и кубарем покатился по асфальту

Все произошло еще вечером 11 мая в центре Красноярска. Мотоциклист въехал в легковушку на высокой скорости и отлетел в другую сторону. Мужчина выжил чудом, но получил множественные травмы и был госпитализирован. (подробнее)

Суд допросит 30 свидетелей обвинения против Анатолия Быкова: в Красноярске рассматривают уголовное дело о двойном убийстве – первое из пяти

Бизнесмена обвиняют в убийстве бывших партнеров Анатолия Наумова и Кирилла Войтенко, произошедшем еще в 1994 году. 12 мая в суде допросили свидетелей, но заседание прошло в закрытом режиме. Всего заявлено 30 свидетелей. (подробнее)

В первую неделю мая похищено 12 велосипедов в Красноярске

С наступлением тепла красноярцы стали активнее пользоваться велосипедами. Одновременно с велосипедистами появились и те, кто занимается кражами двухколесных коней. Так, за первую неделю мая красноярцы лишились 12 велосипедов. Большую часть украли с лестничных клеток. (подробнее)

Виновник обрушения моста в Минусинске заплатил 4 миллиона рублей пострадавшим

Инцидент произошел еще 5 лет назад. Из-за некачественных материалов во время моста рухнул один из пролетов переправы. В этом время на объекте работали кран и грузовик «КАМАЗ». Пострадали несколько рабочих. (подробнее)

Сели на мель и повредили мотор: на юге Красноярского края спасли двух робинзонов

Двое приятелей из Курагино решили опробовать новый лодочный мотор и отправились на резиновой лодке вверх по течению Тубы. Однако в их планы вмешалась стихия. Река вышла из берегов, затопив часть узнаваемой местности. В итоге мужчины сели на мель и чуть не провели ночь посреди разлившейся реки. (подробнее)