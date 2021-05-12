Последние новости Красноярска на 11 мая 2021: поджог птицефабрики, эвакуация из-за паводков и штраф подрядчику за пыль Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 11 мая 2021.

В селе Ворогово Красноярского края из-за паводка эвакуировали 68 человек

В селе на севере края Енисей вышел из берегов. Подтоплений домов удалось избежать, но местных жителей все-таки пришлось эвакуировать. Свои жилища пришлось покинуть 68 сельчанам. Краевые и местные власти надеются на скорую стабилизацию обстановки. (подробнее)

Под Красноярском в аквапарке едва не утонул 5-летний ребенок

Все случилось в Березовском районе под Красноярском. В частном аквапарке «Дружба» чуть не утонул 5-летний мальчик. Его заметил один из посетителей, которых достал из воды. Все закончилось хорошо – ребенка удалось спасти. (подробнее)

В Красноярске подрядчика оштрафовали за пыль до небес

На улице 78-й Добровольческой бригады рабочие ремонтировали дорогу, но забыли смочить пыль, что необходимо делать по технологии. В итоге клубы пыли поднялись буквально до небес. Местные жители пожаловались на дорожников. В итоге подрядчика оштрафовали. (подробнее)

В Красноярском крае пропала 13-летняя школьница

13-летняя Виктория П. вышла из дома еще 10 мая в Козульке, но не вернулась до сих пор. По тревоге поднялись подразделения полиции, но подробностей пропажи пока нет. (подробнее)

Под Красноярском уволенный работник из мести поджег птицефабрику

43-летний житель Емельянова работал на птицефабрике, но был уволен. По каким причинам – не сообщается. Сам же он посчитал такое отношение руководства несправедливым, и решил отомстить, совершив поджог. (подробнее)