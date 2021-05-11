На Красноярской ГЭС En+ Group запустили новый силовой трансформатор 4Т. Фото пресс-служба En+ Group

На Красноярской ГЭС компании En+ Group завершился первый этап масштабного проекта по замене силовых масляных трансформаторов. Объем инвестиций компании - более 1 миллиарда рублей. Техническое обновление станции – это часть комплексной модернизации гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия»,вектор которой задал основатель компании промышленник Олег Дерипаска.

Так, заработал первый трехфазный блочный трансформатор нового поколения, его мощность 630 МВА. Группа компаний «СВЭЛ» сконструировала его по спецзаказу Красноярской ГЭС. Он оснащен современной контрольно-измерительной аппаратурой – системой мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования. Это позволяет прогнозировать его техсостояние и контролировать параметры в режиме онлайн.

Новый трансформатор «пришел» на смену оборудованию, отработавшему 50 лет. Его доставили на Красноярскую ГЭС еще в августе 2020 года. Оборудование было собрано и прошло все необходимые испытания.

Проект комплексной замены устаревших трансформаторов рассчитан до 2028 года. К этому времени на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220кВ, девять – 500кВ. Срок службы составляет 30 лет.

- Замена силовых трансформаторов группы точек поставки электроэнергии 220 кВт на Красноярской ГЭС – один из ключевых проектов программы компании En+ «Новая энергия», направленной на повышение эффективности, надежности и безопасности оборудования гидроэлектростанций. Первый этап комплексного проекта успешно осуществлен, трансформатор прошел все необходимые испытания, он полностью соответствует всем заявленным техническим и электрическим характеристикам. Мы планируем осуществить полную замену трансформаторов на Красноярской ГЭС в течение восьми следующих лет. В целом, до 2028 года En+ Group инвестирует в этот проект более 4 млрд рублей, - пояснил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.