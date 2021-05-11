Музыка в школе – новые горизонты

Участники соревнований. Фото: КПК №1 им. М. Горького

В конце апреля завершились отборочные соревнования Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание музыки в школе». В число победителей попали и представители края. Но сначала о том, что такое WorldSkills и почему площадкой для проведения соревнований был выбран Красноярский педагогический колледж №1.

WorldSkills – профессиональные состязания среди молодежи. Популярность движения растет, с каждым годом число конкурсантов увеличивается. Цель WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования. В ежегодных чемпионатах профессионального мастерства принимают участие молодые рабочие, студенты колледжей и университетов вместе со своими наставниками – экспертами-компатриотами.

Участие в соревнованиях WorldSkills дает колоссальный опыт. Фото: КПК №1 им. М. Горького

- Мероприятие, которое прошло в колледже 18-28 апреля, серьезное и приравнено к финалу. Так что мы смело говорим, что у нас состоялся национальный финал, - рассказывает Татьяна Алексеева, директор педколледжа и один из разработчиков компетенции. – В 2015 году мы выступили перед Союзом WorldSkills с инициативой создания новой компетенции «Преподавание музыки в школе» и открытия на базе колледжа специализированного центра. Компетенция прошла все этапы созревания: от разработки, презентационного формата до попадания в общий национальный список компетенций WorldSkills Российской Федерации.

Участники соревнований. Фото: КПК №1 им. М. Горького

Помните свои уроки музыки в школе? Немного теории о композиторах-классиках, распевки «до-ре-ми-фа-соль-ля-си» и совместное пение невпопад. По мнению Татьяны Алексеевой, современный подход к преподаванию музыки должен быть иным.

- В школе сложилось отношение к музыке, как к предмету неважному, второстепенному. Мы поставили перед собой цель – сделать перезагрузку профессии, – продолжает Татьяна Алексеева. – Жизнь за последние несколько лет стала другой, мы оказались в вихре технологических изменений. И людям сложно с этим справляться. Наша компетенция помогает детям на уроках музыки стать более гибкими и адаптивными именно к этим изменениям. На занятиях ребята не только музыкально развиваются, но и учатся быть креативными, творческими, работать в команде, брать на себя ответственность. Также компетенция формирует навыки, связанные с эмоциональным интеллектом, – умение слушать, слышать, понимать других. Все это сегодня называется «мягкими навыками», soft skills и self skills. Мы в рамках чемпионата показываем и доказываем, что учитель может формировать мягкие навыки на уроках музыки.

Анастасия Ганина и Татьяна Закожурникова с наставниками. Фото: КПК №1 им. М. Горького

В соревнованиях приняли участие конкурсанты двух возрастных групп – юниоры (школьники 14-16 лет, которые делают первые профессиональные пробы) из шести регионов страны и взрослые (студенты – будущие преподаватели музыки) из 21 одного региона. Участники показывали свое мастерство в ритмических импровизациях, интерактивных играх, творческих баттлах, умении создавать видеоклипы и аранжировки песен, демонстрировали педагогические таланты – проводили учебные занятия по музыке.

- Участие в соревнованиях WorldSkills дает колоссальный опыт. Проходя через все задания, испытания, конкурсанты приобретают в свой «профессиональный портфель» такой набор инструментов, который позволит им стать успешными в выбранной профессии, - уверена Татьяна Алексеева.

Победитель-юниор Даниил Корниенко с наставником Татьяной Стрижковой и директором колледжа Татьяной Алексеевой. Фото: КПК №1 им. М. Горького

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В группе взрослых конкурсантов призовые места завоевали:

I место – Анастасия Ганина, компатриот Екатерина Соболева (Красноярский край)

II место – Ангелина Ваничкова, компатриот Зульфира Аминова (Республика Татарстан)

III место – Татьяна Закожурникова, компатриот Лариса Кныш (Красноярский край)

В компетенции «Преподавание музыки в школе - Юниоры» победителями стали:

I место – Мария Александрова, компатриот Полина Лахнова (Республика Татарстан),

II место – Даниил Корниенко, компатриот Татьяна Стрижкова (Красноярский край),

III место – Эрика Недолечко, компатриот Анастасия Княжева (Москва)

Участники о соревнованиях в Красноярске

Евгения Подкорытова (Еврейская автономная область):

- Запомнилось все! На площадке чемпионата было приятно находиться, все добрые и отзывчивые. Хочется сказать большое спасибо организаторам – нам, конкурсантам, было очень комфортно! На соревнованиях больше всего впечатлил модуль «Аранжировка». Нравится почувствовать себя композитором – вроде бы есть песня, которую ты должен аранжировать, но получается совсем другой вариант.

Мария Александрова (Республика Татарстан):

- Мне запомнились все дни соревнований, весь проект. Модули с заданиями были интересными, насыщенными. Понравилась бодиперкуссия, потому что я увлекаюсь танцами, мне это удается проще всего. Чемпионат дает большие возможности, опыт. Нужно было выходить на сцену перед большим количеством людей, приходилось бороться со своим страхом сцены. От Красноярского края классные участники, они очень дружелюбные. Я думала, на соревнованиях все будут соперничать друг с другом. Впечатления от поездки самые позитивные: понравился Красноярск, в нем много достопримечательностей.

Даниил Корниенко (Красноярский край):

- На соревнования мне понравился модуль Д – проведение урока, учебного занятия. Я люблю импровизировать. На этом задании, конечно, нужно было соблюдать четкие требования, но и там есть момент свободно общения с волонтерами, которые выступали в качестве учеников. Моя будущая профессия на 100% будет связана с музыкой. Навыки общения с людьми, которые я получил на чемпионате, мне обязательно пригодятся в жизни.

Евгения Гришина (Московская область):

- Участие в соревнованиях –это общение с невероятно заряженными людьми. Большое удовольствие смотреть, как они горят своим делом, как полностью отдают себя сцене. Самым интересным из испытаний для меня стал творческий баттл, потому что там нужно было выполнить много заданий, в которых есть возможность показать себя с наилучшей стороны, проявить все свои лидерские качества.

Эрика Недолечко (Москва):

- Больше всего запомнилась дружеская атмосфера на чемпионате, мы с ребятами все сблизились, поддерживали друг друга. Незабываемые эмоции! Интересное задание – модуль Д, именно там можно было почувствовать себя настоящим учителем. Это было круто!

Михаил Кудрин (Новгородская область):

- Впечатления положительные! Больше всего мне запомнилось задание по проведению урока. Это самая важная, ответственная часть WorldSkills. А еще аранжировка. Наверное, потому что эти задания больше всего связаны с профессией и работой учителя.