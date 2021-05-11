«Мне к нему на поклон идти?»: в Красноярском крае опека создала проблемы для матери-одиночки

В Красноярском крае опека создала проблемы для матери-одиночки Фото: Мария ЛЕНЦ

К сожалению, часто так бывает, что после распада семьи женщине приходится одной поднимать ребенка. Если отец помогает – хорошо, а не помогает – так оставил бы в покое, не появлялся совсем. Именно так думала жительница Канского района, всеми силами пытаясь наладить жизнь свою и сына.

Мать-одиночка твердо решила перебраться из села, где она жила с ребенком, в Канск. Нашла в городе для себя работу, определила сына в школу. И, наконец, с большим трудом подыскала покупателя на свой сельский дом. Вырученных денег хватило бы, чтобы приобрести жилье в Канске. Даже лучше прежнего. Маленькая семья предвкушала переезд и вот тут столкнулась с непреодолимой стеной в виде органов опеки.

Дело в том, что по закону женщина должна была получить разрешение на продажу единственного жилья у органов опеки. Так положено, опека ведь должна быть уверена, что несовершеннолетний не останется без крыши над головой. Но когда мать принесла заявление, чиновники потребовали: «А где согласие отца? Даже не приходите к нам, пока он не подпишет».

Женщина расплакалась: какой отец?! Он даже копейки алиментов не перевел сыну, ему на ребенка давно наплевать. А теперь придется к нему на поклон идти за подписью на бумажке? Мужчина, узнав в чем дело, стал куражиться и издеваться над бывшей.

В отчаянии мать обратилась к уполномоченному по делам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой. Та связалась с региональным министерством образованием. Вот так несколько телефонных звонков решили судьбу школьника и его мамы. Несколько месяцев назад они благополучно перебрались в Канск и у них все хорошо.