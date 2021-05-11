Автобусы на родительский день 11 мая в Красноярске 2021: стоимость проезда, схема движения Фото: Мария ЛЕНЦ

В День поминовения городские власти запретили движение транспорта и стоянки у кладбищ. Однако это не значит, что красноярцы не смогут посетить могилы родных. Мэрия запустила шаттлы до городских погостов. Рассказываем, как будут двигаться автобусы в родительский день 11 мая в Красноярске 2021. Кроме того, информацию по движению маршруту здесь.

На каких кладбищах будут работать автобусы?

Общественный транспорт будет ездить на кладбища Бадалык и Шинное с 8:00 до 22:00 часов 11 мая.

Стоимость проезда и число автобусов

По новой части Бадалыка запустили 6 автобусов большого класса вместимости. Интервал движения составляет около 7-8 минут. Стоимость проезда – 15 рублей.

По старой части Бадалыка курсируют три единицы подвижного состава. Класс вместимости – средний. Стоимость проезда составляет 12 рублей.

На правобережном погосте в поселке Шинников власти города запустили 4 автобуса среднего класса вместимости. За билет необходимо заплатить также 12 рублей.

Схемы движения всех шаттлов по территориям кладбищ размещены в салонах автобусов, а также в местах отправления транспорта.

В мэрии Красноярска также добавляют, что на 10% увеличено число транспорта на маршрутах, которое проходят через погосты.

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В Красноярске запретят проезд и стоянку автомобилей возле городских кладбищ в Родительский день

В Красноярске 11 мая с с 7.00 до 20.00 будут временно запрещены проезд и стоянка авто в районе городских кладбищ. Об этом заявляет администрация краевой столицы. Такие ограничения вводятся для обеспечения безопасности в день особого поминовения усопших. (подробнее)