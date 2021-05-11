Чистая весна: более пяти тонн мусора вывезла «Красноярская рециклинговая компания» с майских субботников

Уборка у дома № 122 по улице Киренского в Красноярске прошла накануне первомайских праздников. В ней приняли участие волонтёры, сотрудники «КРК» и администрации Октябрьского района, в том числе, и глава администрации Геннадий Гартман. Все вместе привели в порядок территорию, на которой, возможно, появится новый сквер по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего за три часа там собрали около полутонны мусора.

8 мая активисты Академгородка убрали сразу несколько площадок: у домов № 25, № 28 и № 12. Собрали более 40 кубометров мусора – примерно 2,36 тонны. Исполнительный директор «КРК» Антонина Югай пояснила: в Академгородке волонтёры под руководством общественника Алексея Хвостенко регулярно проводят такие субботники, и левобережный оператор всегда помогает с вывозом мусора.

«А вот коллективная уборка территории силами волонтёров в сельской местности в этом году прошла впервые! – рассказала Антонина Югай. – Жители села Совхоз «Сибиряк» 8 мая навели порядок возле мульд, установленных на площадке для сбора ТКО, а также убрали большой участок вдоль главной дороги до трассы. Оттуда наши мусоровозы вывезли около 40 кубометров мусора».

Она также отметила, что «Красноярская рециклинговая компания» всегда идёт навстречу гражданским экологическим инициативам и помогает с вывозом собранного мусора не только после субботников, но и во время различных эко-квестов и акций.