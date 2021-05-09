День Победы в Красноярске завершился праздничным фейерверком Фото: ИВАНОВА Диана

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске завершилось запуском праздничного салюта. Шоу началось в 22:45 и продлилось 15 минут – до 23:00 часов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Запускали пиротехнику сразу с трех точек города – с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», с острова Татышев в районе ТРЦ «Июнь», а также из центра Красноярска в районе вантового моста.

Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщают красноярцы, очень много людей пришло полюбоваться на салют на покровскую гору. Желающих посмотреть запуск фейерверка было так много, что образовалась пробка. Но увиденное того стоило – отсюда открывался лучший вид на салют со всех трех точек.

Фото: Максим БУРНЫШЕВ

Качество праздничного фейерверка также не расстроило горожан. По словам красноярцев, салют смотрелся прекрасно:

Фото: ИВАНОВА Диана

- Отличный вид. И грамотно расставили точки запуска. Салют получился красочным и действительно праздничным. Думают, он стоил каждого рубля. Я остался доволен, - выразил мнение один из празднующих.

Фото: ИВАНОВА Диана

На этом программа мероприятий Дня Победы в Красноярске завершилась.

Фото: ИВАНОВА Диана

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