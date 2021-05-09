В Красноярске состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы

Праздничное шествие в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Праздничное шествие в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне все-таки состоялось. Мероприятие никак не анонсировалось, чтобы избежать крупного скопления людей. Известно о нем стало только утром 9 мая.

Фото: ИВАНОВА Диана

Несмотря на это, народа у Центрального парка в центре города собралось достаточно много. Кто-то пришел с транспарантами «Бессмертного полка», чтобы почтить память родственников-героев. Полиция же перекрыла все проходы к площади и Центральному парку на время шествия.

Фото: ИВАНОВА Диана

Началось праздничное шествие в 11 часов и продолжалось около получаса. Колонны прошли по центру города под военные мелодии. В завершении мероприятия перед участниками парада и красноярцами выступил губернатор Александр Усс. Глава региона поздравил всех с великим народным праздников и пожелал всем мирного неба надо головой.

Фото: ИВАНОВА Диана

После шествия на площади Революции для всех желающих открылись несколько точек с полевой кухней. Красноярцев угощают гречкой с мясом, хлебом и чаем.

Колонна же двинулась от Площади Революции к БКЗ, где и окончит свое шествие.

Фото: ИВАНОВА Диана

Кроме того, в центре города проходит акция «Фронтовые письма». У скульптуры Ленина читают письма военных лет и поют песни. Волонтеры же раздают гостям мероприятия георгиевские ленточки.

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