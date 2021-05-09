У городских часов прошла торжественная церемония поднятия флага Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В мэроприятии приняли участие мэр Красноярска Сергей Еремин, председатель Горсовета Наталия Фирюлина, председатель городского совета ветеранов Дмитрий Басуев, а также «Пост №1» и представители «Юнармии». Перед началом церемонии красноярский «Биг-Бен» была исполнена песня «День Победы».

К участникам мероприятия обратился Сергей Еремин, который назвал День Победы самым трогательным и важным народным праздником:

Фото: мэрия Красноярска

- Сегодня мы будем с гордостью и уважением вспоминать всех участников Великой Отечественной войны. И тех, кто с оружием в руках сражался на передовой, и тех, кто ковал Победу в тылу у заводских станков и на колхозных полях. Предлагаю начать этот особый день с поднятия флага нашего города. Пусть он поднимется в чистое и свободное красноярское небо в память обо всех героях-победителях, - сказал градоначальник.

Представитель почетной караульной службы Поста №1 Максим Егоренков высказал общее мнение постовцев. Он заявил, что у современного поколения есть уникальная возможность лично поблагодарить фронтовиков за их подвиг и услышать рассказы о войне. И сейчас главная задача – сохранить память о Дне Победы и передать ее будущим поколениям.

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска напомнили, что Торжественное поднятие флага города на вершину 25-метрового флагштока – это новая традиция Красноярска, заложенная Сергеем Ереминым 31 декабря 2020 года.

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