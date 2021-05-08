Провалилась на глубину полтора метра: в Норильске школьница едва не утонула в сугробе

В Норильске школьница едва не утонула в полутораметровом сугробе. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Норильске школьница едва не утонула в сугробе. Произошло это несколько дней назад, днем, в одном из дворов на улице Комсомольской. А рассказали подробности в пресс-службе Росгвардии.

Дворы в северном городе большие, снег, как правило, зимой сгребается к центру, чтобы освободить проходы вдоль домов. А потом эта куча тает до лета. В минувшем сезоне снега выпало очень много, поэтому и сугроб во дворе получился внушительный. Даже с учетом того, что он уже подтаял, его высота больше полутора метров.

У сотрудника Росгвардии Евгения Занегина в тот день был выходной. Он ехал за рулем машины, когда заметил группу детей. Они кричали, суетились, выбегали на дорогу и пытались остановить проезжавшие машины. Но автомобилисты тормозили, ругались и уезжали прочь.

Что это, детские шалости? Хулиганство? Евгений заподозрил неладное, остановился. Дети – к нему и наперебой стали рассказывать. Оказывается, они играли, бегали по сугробу. И вдруг снег не выдержал веса 9-летней девочки. Она ушла глубоко вниз и застряла, ни вздохнуть, ни повернуться. Ребятишки не смогли бы вытащить ее самостоятельно, поэтому и пытались позвать на помощь взрослых.

Медлить было нельзя. Евгений на бегу позвонил в дежурную часть, обрисовал ситуацию и, не дожидаясь подмоги, кинулся откапывать девочку. Наряд вневедомственной охраны, который получил сигнал, приехал через несколько минут.

Совместными усилиями школьницу вытащили из сугроба и передали бригаде скорой помощи. К счастью, она не пострадала и вернулась домой.

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