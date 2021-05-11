Погода на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске: будет дождливо и пасмурно

Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на День Победы 9 мая 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

В этот праздничный день погода не порадует жителей города весенним теплом и солнцем. Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на День Победы 9 мая 2021.

Итак, по прогнозу ГисМетео 9 мая в Красноярске будет дождливо и пасмурно. С утра будет идти дождь, а воздух к 16.00 прогреется до +9 градусов, и это будет пиковое значение на этот день. Также к 16.00 дожди прекратятся, однако продолжатся вечером с 19.00. Ночью ожидается температура до +4 градусов.

По прогнозу Яндекс.Погоды в Красноярске на День победы будет также пасмурно, дожди будут лить весь день. С утра температура прогреется до +6, днем столбик термометра поднимется на 2 градуса, до +8. Вечером ожидаемо начнется похолодание, в ночь на 10 мая уходим с температурой в +5 градусов.

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