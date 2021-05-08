Перекрытия улиц и ограничения транспорта на День Победы 9 мая в Красноярске 2021: как будет организовано движение

Как будут перекрыты улицы 8 и 9 мая 2021 в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске на День Победы будут введены ограничения для транспорта в центре города, также некоторые улицы частично будут перекрыты. Рассказываем, как будет организовано движение транспорта 9 мая в Красноярске.
8 и 9 мая 2021 в Красноярске будут перекрыты несколько улиц в центре города. Это связано с празднованием Дня Победы.
КОНКРЕТНО
Ограничения действуют с 8.00 до 23.00 8 и 9 мая:
- Карла Маркса - участок от Робеспьера до Кирова,
- проспект Мира - участок от ул. Декабристов до площади Мира,
- по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса,
- переулок Ряузовский и улица Обороны - участок от Ленина до проспекта Мира,
- Декабристов перекроют на участке от Ленина до Маркса,
- Горького будет перекрыта от Ленина до Маркса,
- Диктатуры Пролетариата - на участке от Дубровинского до Ленина,
- Дзержинского будет перекрыта от проспекта Мира до Урицкого,
- Венбаума, Перенсона, Сурикова, 9 Января, Парижской Коммуны, Каратанова будут перекрыты на отрезках от Ленина до Маркса,
- Вейнбаума - участок от Ленина до Карла Маркса,
- Кирова - участок от Дубровинского до Карла Маркса.