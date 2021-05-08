Перекрытия улиц и ограничения транспорта на День Победы 9 мая в Красноярске 2021: как будет организовано движение

Как будут перекрыты улицы 8 и 9 мая 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на День Победы будут введены ограничения для транспорта в центре города, также некоторые улицы частично будут перекрыты. Рассказываем, как будет организовано движение транспорта 9 мая в Красноярске.

8 и 9 мая 2021 в Красноярске будут перекрыты несколько улиц в центре города. Это связано с празднованием Дня Победы.

КОНКРЕТНО

Ограничения действуют с 8.00 до 23.00 8 и 9 мая:

- Карла Маркса - участок от Робеспьера до Кирова,

- проспект Мира - участок от ул. Декабристов до площади Мира,

- по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса,

- переулок Ряузовский и улица Обороны - участок от Ленина до проспекта Мира,

- Декабристов перекроют на участке от Ленина до Маркса,

- Горького будет перекрыта от Ленина до Маркса,

- Диктатуры Пролетариата - на участке от Дубровинского до Ленина,

- Дзержинского будет перекрыта от проспекта Мира до Урицкого,

- Венбаума, Перенсона, Сурикова, 9 Января, Парижской Коммуны, Каратанова будут перекрыты на отрезках от Ленина до Маркса,

- Вейнбаума - участок от Ленина до Карла Маркса,

- Кирова - участок от Дубровинского до Карла Маркса.