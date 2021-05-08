Навстречу Дню Победы: в Бородино угольщики СУЭК и артисты ГДК исполнили для горожан песни военных лет

В Бородино угольщики СУЭК и артисты ГДК исполнили для горожан песни военных лет. Фото: пресс-служба СУЭК

Целый цикл творческих подарков ко Дню Победы ветеранам и всем жителям шахтерской столицы Красноярского края Бородино преподнесли угольщики Бородинского разреза (входит в СУЭК, основной акционер – Андрей Мельниченко) и артисты Дворца культуры «Угольщик».

Еще накануне по городу начал курсировать агитавтомобиль, оформленный праздничными баннерами. Из колонок звучали фронтовые песни. Автомобиль сделал остановки во всех памятных местах города.

- Отличная идея – так оформить грузовик, - говорит горнорабочая маркшейдерского отдела Бородинского разреза Эльвира Дресвянская. – В этом году из-за сложной эпидобстановки мы вновь не сможем поучаствовать в Параде Победы, но песни на улицах города подняли настроение, в очередной раз напомнили нам о бессмертном подвиге наших ветеранов. Очень трогательно!

Агитбригада. Фото: пресс-служба СУЭК

Творческие подарки – песни военных лет – угольщики и артисты ГДК доставили на дом и многим из ветеранов. «Фронтовая бригада» побывала у участника Великой Отечественной войны, первостроителя Бородинского разреза Сатти Рустамовича Макхамова. С импровизированной сцены для ветерана разыгрывались отрывки из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», звучали песни, стихи и, конечно, теплые пожелания.

- Мы желаем вам самое главное – крепкого здоровья! - обратился к фронтовику управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин. – Ваш подвиг бессмертен и память бессмертна! Спасибо вам за мирное небо, за то, что мы сейчас живем в свободной стране, растим детей и радуемся внукам!

Подарок ветерану. Фото: пресс-служба СУЭК

- Я всю жизнь горжусь своим дедушкой, настоящим героем, - говорит внук Сатти Рустамовича Владимир Макхамов. – Замечательно придумали с концертами прямо у дома, внимание ветеранам очень важно! Спасибо участникам «фронтовой бригады!»

Присоединились бородинцы и к всероссийской акции «Поем двором». Жители домов микрорайона Стахановский, ученики профильного класса СУЭК, сотрудники Бородинского разреза, творческие коллективы ГДК «Угольщик», хор детской школы искусств исполнили вместе знакомую всем песню «Катюша».

Фото: пресс-служба СУЭК

- Так душевно, до слез, - признается жительница микрорайона Стахановский Зинаида Бабич. – Я родилась в первый год войны. Отца забрали на фронт, вскоре он погиб. Мама нас одна растила. Я из военного детства мало что помню, но и послевоенное время было непростое. Не дай Бог такое пережить никому! Мирного неба всем нам!

Праздничные мероприятия и акции, посвященные Дню Победы, проходят в шахтерских городах края с первых дней мая. Активное участие в них принимают коллективы предприятий СУЭК, семьи сотрудников, школьники из профильных классов и трудовых отрядов угольной энергетической компании.