Сказала охране, что скоро вернется, а сама сбежала: в травмпункте Красноярска мать бросила двухлетнюю девочку

Найденная девочка

Застенчивая улыбка и огромные карие глаза с очень взрослым взглядом. Двухлетняя девочка (возраст приблизительный – прим.ред.) с фотографии еще не поняла, что осталась одна, но уже чувствует, что вокруг творится что-то странное. Множество посторонних людей, все немного суетятся и слегка встревожены.

Найденная девочка, фото: волонтеры

Как рассказала руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина, 6 мая около 22 часов вечера неизвестная женщина привела Еву в травмпункт, оставила в здании и ушла.

Известно, что женщина сообщила охране, что она скоро вернется, но так за ребенком и не пришла. Тогда сотрудники травмпункта обратились в полицию, правоохранители забрали малышку до выяснения всех обстоятельств.

В МВД корреспонденту «КП»-Красноярск пояснили, что информация о найденном ребенке уточняется, поэтому она будет обновлена чуть позднее.

Ясно только то, что сейчас волонтеры совместно с сотрудниками полиции всеми силами пытаются найти людей, располагающих какой-либо информацией о самой девочке и её родителях. Всех, кто узнал малышку с фотографии, просят обратиться в МВД или позвонить по телефону: 8(950)996-60-66.

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